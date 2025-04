Afrique: Shirley Botchwey est devenue la première femme africaine à occuper le poste de Secrétaire générale du Commonwealth.

<strong>Addis-Abeba, le — Shirley Botchwey prend ses fonctions aujourd'hui en tant que 7e Secrétaire générale du Commonwealth.

Elle devient ainsi la première femme africaine à occuper ce poste, après avoir été nommée par les chefs de gouvernement du Commonwealth lors de leur réunion biennale à Apia, aux Samoa, en 2024.

Botchwey possède 20 ans d'expérience en matière de leadership dans les domaines de la diplomatie, des relations internationales, de la gouvernance et de la fonction publique. Elle a précédemment été ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale du Ghana de janvier 2017 à janvier 2024 et a également été membre du Conseil national de sécurité du Ghana.

Le Secrétaire général est nommé par les dirigeants du Commonwealth et peut exercer un maximum de deux mandats de quatre ans chacun, a-t-on appris.

Le Secrétaire général du Commonwealth est chargé de promouvoir et de protéger les valeurs du Commonwealth, de le représenter publiquement et de gérer le Secrétariat du Commonwealth.

Lors de son mandat de ministre des Affaires étrangères, elle a présidé le Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de 2020 à 2022, pilotant les réponses stratégiques aux crises sécuritaires, aux transitions démocratiques et aux réformes institutionnelles régionales. Elle a joué un rôle clé dans l'adoption de la résolution 2667 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022, permettant le financement des opérations de paix menées par l'Union africaine - un accomplissement historique pour le Ghana en tant que membre non permanent du Conseil.

Elle a également contribué à l'adoption de la résolution 2634 de l'ONU sur la piraterie et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Elle a également joué un rôle déterminant dans l'élaboration des initiatives phares du Ghana, « Année du retour » et « Au-delà du retour », renforçant ainsi les liens culturels et économiques avec la diaspora africaine.

Au début de sa carrière, elle a été vice-ministre des Affaires étrangères, de l'Information, du Commerce et de l'Industrie sous le gouvernement du président John Agyekum Kufuor (2001-2009). De 2005 à 2021, elle a été députée des circonscriptions de Weija, puis d'Anyaa-Sowutuom, représentant la plus grande base de population du parlement ghanéen pendant quatre mandats consécutifs.

Avant d'entrer en politique, Shirley Botchwey a dirigé une agence de marketing et de communication prospère et a été consultante dans le secteur du tourisme.