Ethiopie: L'agence météorologique régionale prévoit de fortes pluies et des risques d'inondations dans la Corne de l'Afrique.

<strong>Addis-Abeba, le — Plusieurs pays de la Corne de l'Afrique devraient connaître des précipitations plus importantes que d'habitude dans les prochains jours, susceptibles d'entraîner des inondations, a annoncé le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD.

L'agence a indiqué dans ses dernières prévisions que huit pays de la région subiraient de fortes pluies, avec des crues soudaines touchant principalement la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

« Des précipitations plus importantes que d'habitude sont attendues sur certaines parties du nord et du sud de la Tanzanie, le sud du Kenya, le sud-ouest de la Somalie, l'ouest du Rwanda et du Burundi, la majeure partie du Soudan du Sud et l'ouest de l'Éthiopie », a indiqué l'ICPAC, précisant que les précipitations pourraient varier de 50 à 200 mm.

Des trois pays d'Afrique de l'Est, la Tanzanie est la plus exposée aux risques d'inondation, suivie de l'Ouganda et du Kenya.

L'ICPAC a également noté que les températures dans la majeure partie de la Corne de l'Afrique devraient être plus élevées que d'habitude, augmentant ainsi la probabilité de stress thermique, en particulier dans certaines parties du Soudan du Sud, du Soudan, du Kenya, de la Somalie et de la Tanzanie.