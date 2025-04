Congo-Kinshasa: Les États-Unis réaffirment leur engagement de mettre fin du conflit en RDC, annonce le conseiller pour l'Afrique de Trump

Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du Président américain Donald Trump, a déclaré ce jeudi 3 avril que les États-Unis restent déterminés à contribuer à la fin du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), selon une dépêche de la Présidence.

« Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, tout en posant les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel, et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa », a affirmé Massad Boulos.

Reçu à la Cité de l'Union Africaine par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Massad Boulos était accompagné de Mme Corina Sanders, Secrétaire d'État adjointe pour les Affaires africaines, et de Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et sur les perspectives économiques entre les deux pays, qui entretiennent une coopération stratégique.

Accord sur les minéraux et investissements américains

Massad Boulos a également évoqué un accord sur les minéraux proposé par la RDC :

« Nous avons pris connaissance de cette proposition, et je suis heureux d'annoncer que le Président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le Président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain. Nous visons à stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, pour contribuer à la prospérité de nos deux pays ».

Il a souligné que les entreprises américaines sont prêtes à s'installer en RDC pour stimuler les économies locales :

« Nous avons besoin d'un environnement propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars, de création d'emplois, de transfert de connaissances et d'investissements dans l'infrastructure. Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité ».

Visite régionale pour promouvoir la paix et les investissements

Massad Boulos et son équipe vont également se rendre au Rwanda, au Kenya et en Ouganda pour rencontrer des chefs d'État et des dirigeants d'entreprises.

Cette tournée vise à renforcer les efforts pour une paix durable dans l'Est de la RDC et à promouvoir les investissements du secteur privé dans la région.