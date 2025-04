Congo-Kinshasa: 38 cas de meurtre enregistrés à Butembo en trois mois (REDHO)

Le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO), une organisation de défense des droits humains basée à Butembo (Nord-Kivu), a annoncé, ce mercredi 2 avril, avoir documenté 38 cas de meurtres, d'assassinats et de justice populaire depuis le début de l'année 2025. L'organisation exprime son inquiétude face à la recrudescence de l'insécurité dans cette ville et ses environs.

Le coordonnateur du REDHO, Muhindo Wasivinywa, a appelé les autorités à renforcer la sécurité des populations :

« Pour le premier trimestre de l'année 2025, le REDHO a documenté plusieurs cas de meurtre, d'assassinat et de justice populaire dans la ville de Butembo et ses environs, dont 31 hommes et 17 femmes. Nous avons recensé 14 cas en janvier, 9 en février et 15 en mars. C'est d'ailleurs durant ce dernier mois que le nombre de cas a été le plus élevé. Sur ces 38 cas, 11 sont des cas de justice populaire, soit 29 % ».

Selon la même source, la commune de Kimemi et ses environs ont enregistré le plus grand nombre de meurtres et d'assassinats.

Appel aux autorités et à la population

Muhindo Wasivinywa a exhorté les autorités à agir rapidement : « Le REDHO appelle les responsables des services de sécurité à fournir plus d'efforts pour prévenir d'autres cas similaires, aux instances judiciaires de diligenter des enquêtes sérieuses afin d'identifier et de juger les auteurs conformément à la loi, et aux jeunes d'éviter la justice populaire ».