Cameroun: Mama Nsounchiat fit 'un système de gestion électronique comme solution maritime à Socopao Cameroun'

L'inauguration du nouveau hall d'accueil de la Direction des Solutions Maritimes de Socopao Cameroun a eu lieu à Douala. Cet espace modernisé et repensé illustre un engagement constant à améliorer l'expérience client et à offrir un cadre de travail plus convivial et fonctionnel. Dans la consignation maritime et de services portuaires,

Cette rénovation est l'installation d'un système de gestion électronique de la file d'attente des clients, permettant une gestion optimisée des flux et une expérience plus fluide pour nos visiteurs. De plus, des commodités d'accueil ont été mises en place pour renforcer le confort de nos clients et faciliter les interactions.

Aussi, Dans le cadre de sa mission de solidifier la présence de Socopao Cameroun sur le marché de la consignation et de la manutention portuaire, a choisi de concentrer ses efforts sur l'amélioration du service client et le renforcement des partenariats avec les armateurs dans les ports de Douala et Kribi. Pour ce faire, la Direction générale a impulsé une nouvelle vision reposant sur trois axes majeurs.

La Qualité et Célérité de la Facturation : garantir la qualité et la rapidité de la facturation pour notre clientèle locale, en favorisant également la fluidité des processus administratifs. La Transparence et Information : fournir aux armateurs une information complète et pertinente sur les procédures règlementaires et l'actualité du secteur portuaire, pour les aider à prendre des décisions éclairées. le Renforcement des Partenariats : renforcer la collaboration avec la Douane et les autorités portuaires nationales, afin d'améliorer l'efficacité de les opérations.

Tout ceci a été résumé par Mama Nsounchiat Fit « Cette transformation vise à offrir un cadre moderne et accueillant, propice aux échanges et à la convivialité. Un atout majeur de cette rénovation est l'installation d'un système de gestion électronique de la file d'attente des clients, permettant une meilleure fluidité et une expérience optimisée pour nos visiteurs »