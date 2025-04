Cameroun: L'IFC accorde 36 milliards Fcfa à Afriland First Bank pour le décollage de l'entrepreneuriat féminin

C'est l'objet de la convention de partenariat signée ce 02 avril 2025, à Yaoundé, entre la Société Financière Internationale ( IFC ) et Afriland First Bank ( AFB). C'était en présence du ministre camerounais des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat ( MINPMEESA, Achille BASSILEKIN III.

Mastodonte et leader du secteur bancaire au Cameroun, AFB et l'IFC ( membre du Groupe Banque Mondiale ) ont accordé leurs violons pour donner un coup de pouce à l'innovation afin de faire émerger des champions nationaux et bâtir un environnement prospère où des entreprises, désormais capables d'innover et de créer des emplois, pourront contribuer à la croissance économique du Cameroun.

C'est ainsi que ce mercredi, il y avait du beau monde dans les locaux annexes d'AFB à Yaoundé, au quartier Hippodrome : outre le MINPMEESA, les officiels de l'IFC et d'AFB, des hommes d'affaires, des clients de la Banque. La convention signée ce 02 avril dans la capitale camerounaise devrait principalement permettre le développement de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun.

«Je veux exprimer ma satisfaction suite à la signature de cette convention qui vise à soutenir la PME camerounaise en termes d'accompagnement financier et non financier. Il s'agit de créer des conditions d'un développement accéléré de la PME dans notre pays», a, dans cette optique, déclaré le ministre Achille BASSILEKIN III.

Ayant précédé le MINPMEESA au lutrin, le directeur général d'Afriland First Bank, Célestin GUELA SIMO a déclaré : «Nous stimulons l'innovation. L'objectif est clair : faire émerger des champions nationaux. Ensemble, bâtissons un environnement prospère où nos entreprises pourront contribuer à la croissance du Cameroun.» Pour lui, l'engagement d'AFB dans le financement des entreprises se traduit par un encours de 988,17 milliards de FCFA au 31 décembre 2024. Données qui selon lui, confirme le rôle stratégique d'AFB dans la croissance et le développement du tissu économique du Cameroun.

Le géant du secteur bancaire

Avec 90 agences pour plus de 500.000 clients AFB est de très loin le leader. «Nous sommes ravis de travailler avec la Société Financière Internationale pour soutenir la croissance des PME au Cameroun», a indiqué le directeur général d'AFB.

Et de poursuivre : « ce partenariat nous permettra d'intensifier les financements dont les petites entreprises ont besoin pour se développer et jouer un rôle plus important dans le développement économique du pays.» Célestin GUELA SIMO a souligné que «les PME sont la clé de voûte de notre économie. Et en contribuant à leur réussite, nous construisons un avenir plus fort et plus diversifié.»

60 millions de dollars à la disposition d'Afriland First Bank

La convention de partenariat donne connaissance que la Société Financière Internationale mettra à la disposition d'Afriland First Bank, une ligne de financement équivalente à 60 millions de dollars américains [36 milliards 447 millions de FCFA] dont 20 millions de fonds propres et 40 millions mobilisés auprès d'autres bailleurs de fonds. L'argent sera octroyé aux PME et particulièrement aux projets portés par des femmes, sous forme de prêts de premier rang non garantis, assortis d'une période de remboursement pouvant aller jusqu'à 5 ans et d'un délai de grâce d'un an. Priorité est donc accordée à l'entrepreneuriat féminin.

Critères d'éligibilité

Parmi ces critères, un chiffre d'affaires annuel équivalent à 9 milliards de FCFA; total bilan de 9 milliards de FCFA ; un effectif de 300 employés. Le plafond du montant pouvant être perçu par une entreprise est de 600 millions francs CFA.

Prenant la parole à son tour, la directrice régionale IFC pour l'Afrique Centrale et 'Afrique de l'Ouest anglophone, DHALIA KHALIFA a laissé entendre que "grâce à ce partenariat, avec Afriland First Bank, nous voulons combler le déficit de financement des PME et donner aux entrepreneurs des moyens d'innover et de créer des emplois ."

A propos de la Société Financière Internationale

La Société Financière Internationale ( IFC), membre du Groupe Banque Mondiale, est la plus importante institution mondiale d'aide au développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle mène des opérations dans plus d'une centaine de pays, consacrant son capital, son pouvoir de mobilisation, ses compétences et son influence à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des personnes.

A propos d'Afrilan First Bank

Afriland First Bank est un acteur majeur du secteur financier au Cameroun. Son engagement dans le financement des entreprises se traduit par un encours de 988, 17 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, affirmant et illustrant ainsi son rôle stratégique dans la croissance et le développement du tissu économique national. Banque de référence et forte de son expertise , la First Bank propose des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, qu'ils soient particuliers, institutions ou entreprises, quelle que soit leur taille : petite , moyenne ou grande. Grâce à son vaste réseau d'agences et de correspondants internationaux, elle assure un accompagnement efficace aussi bien sur le marché local qu'à l'échelle internationale.

Consciente du rôle essentiel de la PME dans l'économie, Afriland First Bank a mis en place des mécanismes et des plateformes dédiées pour faciliter la mise en relation des entreprises opérant dans des secteurs complémentaires. De plus, elle a instauré des espaces d'échange et de partage d'informations, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement de ses clients et du progrès social inclusif du pays.