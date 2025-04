Sénégal: 65e anniversaire de l'indépendance - Le Président Faye trace la route pour un pays plus résilient

Le 3 avril 2025, veille du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prononcé un discours solennel devant la nation, soulignant les progrès réalisés et la voie à suivre pour assurer l’avenir du pays. Ce discours, teinté d'espoir et de détermination, est un appel à l'unité, à la réconciliation et à l'engagement patriotique face aux défis économiques et sociaux à venir.

Le Chef de l’État a rappelé les valeurs cardinales qui ont fondé l’indépendance du pays "Un Peuple - Un But - Une Foi". Ces principes guident depuis 65 ans la marche du Sénégal vers une souveraineté affirmée et une démocratie consolidée.

Malgré les turbulences mondiales, le Sénégal a su préserver ses acquis démocratiques, devenant un modèle de stabilité en Afrique. En saluant la maturité politique du pays, le Président a souligné l’importance du dialogue constant entre les acteurs politiques et sociaux, gage de la solidité du modèle de gouvernance inclusif et transparent mis en place.

C’est dans un hommage poignant aux forces armées que l’homme de Ndiaganiao a salué le rôle fondamental des Jàmbaars, les gardiens de la souveraineté et de la paix nationale, exprimant sa reconnaissance envers ceux qui sont tombés au champ d’honneur. Il a aussi réaffirmé son soutien indéfectible aux membres des forces de défense et de sécurité, tout en précisant que des efforts seront déployés pour moderniser leurs équipements et renforcer la souveraineté technologique et industrielle des forces armées.

Cette année, le thème de l’indépendance, "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces de Défense et de Sécurité", illustre la volonté du gouvernement de fournir aux institutions militaires les moyens nécessaires à la protection du pays.

Sans omettre de souligner les défis économiques actuels, il a pris acte des difficultés, tout en mettant en lumière les réformes déjà entamées pour redresser la situation financière du pays. "Le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée", a-t-il déclaré, en faisant allusion aux réformes visant à assainir les finances publiques et à favoriser une gestion rigoureuse des arriérés dans des secteurs essentiels tels que l’agriculture, les BTP et l’éducation.

Un Nouveau Chapitre pour les Ressources Naturelles et le Foncier

Avec la découverte de ressources pétrolières et gazières, le président a exprimé son souhait de voir ces ressources exploitées de manière responsable et transparente. « L’exploitation de ces nouvelles richesses doit profiter à l’ensemble du peuple sénégalais, dans le respect de l’environnement et du développement durable », a-t-il souligné.

Le foncier, un sujet sensible, a également été abordé. Un audit inédit a permis de mettre en lumière des pratiques de gestion qui nécessitaient une réforme. Le président a ainsi annoncé des mesures correctives pour garantir une gestion plus transparente et équitable des terres. "Nous mettons un terme aux pratiques de bradage des terres", a-t-il soutenu, en insistant sur la nécessité d'une répartition juste des ressources foncières.

Enfin, le président a appelé à la résilience collective, à la solidarité et à un engagement patriotique renforcé face aux défis multiples qui attendent le pays. "Ensemble, forts de notre unité et de notre détermination, nous bâtirons le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons", a-t-il déclaré, soulignant que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction d’un avenir meilleur.

Ce discours, bien plus qu'un simple bilan des 65 années d'indépendance, trace les grandes lignes d'un futur où la réconciliation, le progrès économique et la souveraineté nationale seront au cœur des priorités du Sénégal. Un appel clair à l’action collective pour un Sénégal fort, uni et résolument tourné vers l’avenir.