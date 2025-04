Afrique: Kampala hôte du sixième Forum africain sur le climat et les ODD

Dakar — Kampala, la capitale de l'Ouganda, va accueillir le sixième Forum africain sur le climat et les objectifs de développement durable prévu du 7 au 8 avril, sur le thème du financement des actions climatiques pour une croissance et un développement vert durables en Afrique.

Les participants vont, durant deux jours, plancher sur le thème : "Financer les actions climatiques pour une croissance et un développement verts durables en Afrique : une question de justice", indique l'Union africaine sur sa page officielle.

Selon la même source, le sixième forum "constituera une plateforme essentielle pour forger des partenariats et des collaborations plus approfondis entre les acteurs, instaurer la confiance et se rapprocher continuellement les uns des autres sur la base d'une vision commune visant à positionner l'Afrique".

L'événement sera articulé autour de cinq sessions de haut niveau afin d'enrichir l'expérience des participants tout en leur permettant d'aborder beaucoup plus de détails.

Ibrahima Cheikh Diong, le directeur exécutif du Fonds de réponse aux pertes et dommages, va faire une communication sur les principaux résultats en matière de pertes et de dommages lors de la session consacrée aux experts techniques et thématiques pour présenter les résultats de la COP 29 (position de l'Afrique, principaux résultats de la COP29 et implications pour l'Afrique).

Cette séance sera présidée par Sam Ogallah, le conseiller principal sur le changement climatique de la Commission de l'Union africaine (CUA).

El Hadj Mbaye, directeur général Afrique Energie-environnement et négociateur principal sur l'article 6, fera une présentation sur les résultats de Bakou (Azerbaïdjan) sur l'article 6 et ses implications pour l'Afrique.