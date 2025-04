Guinée: Le coordinateur de la MAOG, Mamadou Saliou Barry optimiste sur la tenue du référendum au mois de septembre prochain

La fixation de la date du référendum constitutionnel au mois de septembre prochain suscite également des réactions au sein de la société civile guinéenne.

Mamadou Saliou Barry, coordinateur national de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) que nous avons rencontré ce mercredi 02 avril 2025 au siège de ladite Association à Yimbaya, s'est tout d'abord réjouit de cette nouvelle avant de montrer son optimisme par rapport à la tenue de cette élection.

<< Personnellement, je suis très content d'apprendre cette nouvelle, parce que c'est une promesse présidentielle depuis la tenue du discours du nouvel an. Vraiment, c'est un ouf de soulagement en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Malgré c'est venu un peu en retard, parce que nous nous attendions avant le 31 mars. Car, il y a eu tellement de cris, de polémiques avant que le décret ne soit disponible, donc, je pense que c'est une remarque aussi qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes en tout cas à l'écoute, et nous nous sommes vraiment là en tant qu'observateur et voir ce qui va se passer après >>, a fait savoir le coordinateur.

Il renchérit en soulignant qu'avec les préparatifs en cours, cette date du 21 septembre est belle et bien tenable.

<< Techniquement avec les avancées c'est-à-dire au niveau des préparatifs sur le recensement des citoyens, je pense que la date est tenable. Il suffit juste qu'il ait une volonté politique pour réaliser cette activité. À travers l'arrivée des kits qui serviront d'outils pour le recensement biométrique de la population et qui nous permettra d'avoir un fichier électoral, je pense que cela montre d'avantage que nous sommes disponibles, et facilement nous pouvons organiser ce référendum au mois de septembre prochain. Nous demandons à ce que cette promesse soit respectée cette fois-ci pour vraiment donner plus de l'espoir au peuple de Guinée pour une question surtout éthique au niveau de la refondation et de la rectification institutionnel de notre pays promis les autorités en place >>, a-t-il demandé.

Il clôt ses propos en félicitant le peuple de Guinée qui selon lui continue de montrer la grandeur, la patience, et surtout la persévérance dans la construction d'un État de droit et d'une République vraiment digne de ce nom.