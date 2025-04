Sud-Soudan: Des soldats sud-soudanais ont attaqué une église et tué une personne dont le corps a été emporté

Juba — Des soldats de l'armée sud-soudanaise ont attaqué une église et tué un paroissien, emportant son corps. C'est ce qui s'est passé à Our Lady of Assumption Parish Loa, dans le comté de Magwi, dans l'État d'Eastern Equatoria, lorsque, le 26 mars vers 17 heures, des soldats d'une unité des Forces de défense populaire du Soudan du Sud (SSPDF) stationnée dans la région ont attaqué l'église.

Selon le communiqué de l'évêché de Torit daté du 3 avril et envoyé à l'Agence Fides, « les soldats ont ouvert le feu sans aucun avertissement, tuant un civil et en blessant un autre ». Les balles ont touché les murs et les fenêtres du presbytère.

« Pour tenter de dissimuler leur action, poursuit la note, les soldats ont emporté le corps, puis l'ont caché, et ont recouvert les traces de sang laissées sur le sol avec de la terre, afin de faire disparaître toute preuve légale. À ce jour, on ne sait pas où se trouve le cadavre. » « Au cours de l'intrusion, le personnel ecclésiastique, ses assistants et les résidents de la région ont été intimidés, menacés et interrogés. »

Mgr Emmanuel Bernardino Lowi Napeta, évêque de Torit, condamne ce qu'il qualifie de « grave violation de la sainteté, de la neutralité, de la sécurité et des droits » des membres de l'Église et demande « une enquête immédiate et impartiale sur l'incident » ; « l'identification et la traduction en justice du personnel militaire impliqué » ; « des garanties concrètes et des protocoles clairs de la part des SSPDF pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir ; « la remise du corps aux proches pour que les funérailles puissent avoir lieu » ; « le déploiement par l'État d'Équatoria-Oriental de personnel de sécurité pour protéger la paroisse de Loa » ; « des excuses publiques à l'évêché de Torit pour l'attaque ».