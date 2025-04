Sénégal: Situation d'Aibd.Sa et Air Sénégal Sa - Les mesures phares du Pm Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi 3 avril 2025, sur la réunion interministérielle sur la situation de Aibd.SA et Air Sénégal SA. A l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises par le chef du gouvernement.

La réunion a d'emblée été l'occasion de faire un état des lieux de la situation de Aibd Sa et Air Sénégal Sa. De graves difficultés financières ont été relevées lors de cette rencontre. « J'invite le ministre des Finances et du Budget et le ministre chargé du Transport aérien à mettre en oeuvre un schéma global d'apurement des dettes d'exploitation d'Air Sénégal envers les créanciers, au plus tard en fin juin 2025, afin de rétablir la confiance vis-à-vis des fournisseurs essentiels et de tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire au travers divers mécanismes dont le recours des emprunts », a ordonné M. Sonko.

Ce dernier engage également le ministre chargé des Transports aériens, à prendre les dispositions nécessaires en rapport avec l'organe délibérant pour engager un audit complet, mené par les corps de contrôle de l'État, pour établir une situation de référence exhaustive d'Air Sénégal sur les plans opérationnel, financier et organisationnel.

« Je demande au ministre chargé des Transports aériens, de veiller à la finalisation de l'audit des marchés existants au niveau de Aibd, de résilier les contrats non essentiels et de réorganiser les marchés prioritaires pour maximiser l'efficience », a déclaré Ousmane Sonko.

Le Premier ministre a également, instruit le ministre chargé des Transports aériens et celui des Finances et du Budget à veiller à la finalisation, dans les plus brefs délais, de la convention des dettes croisées entre l'État du Sénégal et Aibd Sa. « J'engage le ministre chargé des Transports aériens, le ministre du Commerce et le ministre chargé des Finances et du Budget à prendre toutes les mesures nécessaires pour le développement du fret aérien en vue de favoriser l'exportation de nos produits halieutiques, agricoles et artisanaux par voie aérienne », annonce-t-il.