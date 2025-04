Togo: Le système de marquage fiscal a généré 35,8 milliards en 5 ans

Le gouvernement a présenté mercredi un bilan très positif des cinq premières années de mise en oeuvre du Système automatisé de marquage (SAM), un outil destiné à renforcer la traçabilité des produits soumis à accise et à améliorer la collecte des recettes fiscales.

Entre 2020 et 2024, ce dispositif a permis à l'Office Togolais des Recettes (OTR) de mobiliser 35,8 milliards de Fcfa, grâce au marquage de plus de 2 milliards de produits issus de 600 opérateurs économiques. Rien que sur les produits comme la bière, plus de 5 milliards ont été collectés sur cette période.

Mis en place pour lutter contre les importations frauduleuses et les produits contrefaits, le SAM est devenu un levier important pour garantir la sécurité, l'authenticité et la légitimité des produits mis en consommation. Il contribue également à promouvoir la production locale et à protéger les consommateurs contre les produits de qualité douteuse.

Le SAM s'applique à une large gamme de produits, notamment : eaux, bières, jus de fruits, vins, boissons alcoolisées et non alcoolisées, vermouths, tabac. Chaque unité est marquée de manière infalsifiable, assurant un suivi précis tout au long de la chaîne de distribution.

Les autorités annoncent par ailleurs de nouvelles dispositions pour affiner les outils d'analyse de risque, tout en poursuivant l'intégration du SAM aux autres instruments de gestion fiscale moderne.

Ce système s'inscrit pleinement dans la stratégie gouvernementale de modernisation de l'économie basée sur la transparence, la fiscalité intelligente et la lutte contre la fraude. Les résultats obtenus illustrent l'impact concret des réformes engagées, tant sur le plan financier que sanitaire et économique.