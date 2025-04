Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 avril 2025

revue de presse

65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal - Le Président Faye trace la route pour un pays plus résilient

Le 3 avril 2025, veille du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prononcé un discours solennel devant la nation, soulignant les progrès réalisés et la voie à suivre pour assurer l’avenir du pays. Ce discours, teinté d'espoir et de détermination, est un appel à l'unité, à la réconciliation et à l'engagement patriotique face aux défis économiques et sociaux à venir.

Le Chef de l’État a rappelé les valeurs cardinales qui ont fondé l’indépendance du pays "Un Peuple - Un But - Une Foi". Ces principes guident depuis 65 ans la marche du Sénégal vers une souveraineté affirmée et une démocratie consolidée.

Malgré les turbulences mondiales, le Sénégal a su préserver ses acquis démocratiques, devenant un modèle de stabilité en Afrique. En saluant la maturité politique du pays, le Président a souligné l’importance du dialogue constant entre les acteurs politiques et sociaux, gage de la solidité du modèle de gouvernance inclusif et transparent mis en place. (Source allAfrica)

L’armée malienne réfute la violation de l’espace aérien algérien

Un drone militaire malien s’est écrasé dans la région de Tinzouatène, mais l’armée malienne a fermement démenti toute violation de l’espace aérien, contrairement aux affirmations provenant de certaines sources. Le général Oumar Diarra a précisé que l’aéronef opérait « dans les limites du territoire national ».

Le Chef d’État-Major Général des Armées maliennes, le général Oumar Diarra, a affirmé ce mercredi que le drone militaire malien qui s’est écrasé dans la nuit du 31 mars au 1er avril à Tinzouatène opérait « dans les limites du territoire national ». Il réfute ainsi toute violation de l’espace aérien [algérien], contrairement à ce qu’affirme Alger. (Source maliweb)

Présidentielle 2025 au Gabon : euphorie de la campagne et détresse de sinistrés, un contraste gênant

La campagne présidentielle bat son plein dans un contexte de saison pluvieuse. Les huit candidats sillonnent le pays à la conquête des suffrages, multipliant meetings, réunions publiques et porte-à-porte. Comme à chaque élection, les distributions de gadgets et l’ambiance festive donnent à l’ensemble des allures de grande célébration politique.

Pourtant, derrière cette effervescence, des drames se jouent dans une indifférence troublante. Les pluies diluviennes ont plongé des familles dans la détresse. À Libreville, au PK6, une fillette de huit ans a perdu la vie dans un éboulement le 31 mars. À Alenakiri, un jeune garçon a connu le même sort tragique. À la SNI Owendo, plusieurs familles ont vu leurs habitations inondées, perdant biens matériels et documents administratifs. (Source GabonMediaTime)

Au Cameroun, la colère des artistes monte face aux 850 millions de FCFA de droits d’auteur impayés

Une centaine d’artistes camerounais ont organisé un sit-in, mercredi 2 avril, devant la Primature pour exiger le paiement de leurs droits d’auteur. Leur objectif était d’obtenir l’intervention du Premier ministre afin qu’il fasse pression sur la chaîne publique CRTV pour le versement des sommes dues. Selon eux, près d’un milliard de francs CFA (environ 1,52 million d’euros) leur est indûment retenu par la Société camerounaise de droit d’auteur (SONACAM), chargée de la redistribution financière de ces droits.

La mélodie est peut-être belle, mais les revendications formulées par les artistes sont claires. Assis en face des locaux du Premier ministre, les compositeurs et interprètes réclament le paiement de leur droit d'auteur par la télévision publique, la CRTV. (Source RFI)

En Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam sous la menace d’une destitution de la tête du PDCI

Le principal parti d’opposition dénonce une stratégie du pouvoir pour écarter l’ancien patron de Credit suisse de la course présidentielle, dont le premier tour est prévu le 25 octobre.

Tidjane Thiam pourra-t-il concourir à l’élection présidentielle ivoirienne, dont le premier tour est prévu le 25 octobre, sous les couleurs du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ? C’était tout l’enjeu de l’audience à huis clos qui opposait, mercredi 2 avril au palais de justice d’Abidjan, les avocats de l’ancien patron de Credit suisse à ceux de Valérie Yapo, une dissidente du parti, qui conteste la légitimité de son nouveau chef. L’importance politique de la séquence judiciaire a inévitablement mobilisé cadres et militants du principal parti d’opposition ivoirien. (Source Lemonde Afrique)

Burkina Faso : 33 milliards de FCFA collectés en 3 mois par le fonds de soutien patriotique

Plus de 33 milliards de Francs CFA… C’est la somme collectée au Burkina Faso par le Fonds de Soutien Patriotique, FSP, entre le 1er janvier et le 23 mars 2025. Un montant qui représente plus de 22% de l’objectif annuel de recouvrement, fixé à 150 milliards de Francs CFA, par le conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique, qui a tenu sa première session ordinaire de l’année 2025, le 1er avril.

« Les résultats atteints à l’issue de 2 années de sa mise en œuvre nous conforte quant à la pertinence du choix opéré ainsi que des ambitions définies au départ. Pour preuve, au 23 mars 2025, plus de 307 milliards de FCFA ont été mobilisés au profit du fonds. Au 31 décembre 2024, c’est un montant cumulé de 274 milliards 724 millions 1912 FCFA qui ont été encaissés. » Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre – Burkina Faso (Source Africa 24)

Karaté – Jeux Mondiaux 2025 : l’Afrique se prépare pour Chengdu

Les Jeux Mondiaux 2025, qui se dérouleront à Chengdu, en Chine, du 7 au 17 août, verront s’affronter les meilleurs karatékas du monde, avec une forte présence africaine.

Parmi les athlètes qualifiés, l’Égypte se distingue avec cinq compétiteurs, dont les champions du monde Abdalla Abdelaziz (-75 kg) et Youssef Badawy (-84 kg), ainsi que Taha Mahmoud (+84 kg). La championne locale Noursin Aly représentera également l’Égypte chez les femmes, dans la catégorie des -61 kg.

Le Maroc ne sera pas en reste, avec deux athlètes qualifiés : Jina Abdel Ali (-60 kg) et Said Oubaya (-67 kg), grâce à leurs classements continentaux et mondiaux. (Source apanews)

Elections Municipales au Togo : L’ANC dénonce un calendrier précipité et opaque

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition), Jean-Pierre Fabre, a exprimé jeudi à Lomé de vives inquiétudes concernant la révision électorale prévue du 7 au 23 avril 2025, dans le cadre des prochaines élections municipales.

Le décret présidentiel officialisant le démarrage du processus est jugé par l’ANC inapproprié, précipité et peu transparent.

« L’ANC fustige le décret gouvernemental qui vient d’imposer, une fois encore, un calendrier serré qui force à la précipitation », a déclaré M. Fabre lors d’un point de presse. (Source togonews)

Inscriptions électorales au Cameroun : Le MRC accusé de perturbation et d’appel à l’insurrection

Dans une récente déclaration publique, le Secrétaire Régional en charge de la communication du SDF pour la région du Littoral rapporte deux incidents survenus à Douala le 28 mars et le 3 avril derniers. Selon lui, des militantes du MRC au cours de ces incidents, ont tenté de perturber l’inscription des citoyens sur les listes électorales et attaqué les responsables d’Elecam et ceux du SDF qui supervisaient les opérations.

Alex Nguepi, Secrétaire Régional en charge de la communication du SDF pour la région du Littoral, a accusé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de perturber les opérations d’inscription électorale et d’appeler à l’insurrection. (Source LeBledParle)

Guerre commerciale lancée par Trump : Madagascar parmi les pays touchés

Dans le monde, l’on parle d’une véritable guerre commerciale lancée par le Président américain, Donald Trump. Madagascar n’y échappe pas. L’imposition des droits de douanes sur les exportations vers les Etats-Unis pourrait faire du mal à beaucoup de pays dont Madagascar.

Classé au deuxième rang des pays de destination des exportations malgaches, les Etats-Unis jouent naturellement un rôle essentiel dans l’économie du pays. D’après des dernières statistiques, le volume d’échanges de biens et services entre les deux pays a atteint 733,2 millions de dollars en 2024. Les exportations malgaches vers les Etats-Unis se sont chiffrées à 679,8 millions de dollars tandis que les importations de Madagascar en provenance des Etats-Unis ont été de 53,4 millions de dollars. (Source MidiMadagasikara)