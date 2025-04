Ile Maurice: Le monde des affaires et le gouvernement sur la même longueur d'onde

En attendant le renouvellement de l'«Africa Growth and Opportunity Act» (AGOA), qui reste en suspens avec les incertitudes de l'administration Trump, Maurice se dit prêt à s'engager dans des accords bilatéraux, y compris avec les États-Unis.

La 176e assemblée générale annuelle de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) au Caudan Arts Centre, aura démontré que le gouvernement et le secteur privé sont en harmonie pour assurer le développement socio-économique du pays à travers une diplomatie économique renforcée. Les trois ministres présents - celui des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Dhananjay Ramful, celui du Commerce et de la Protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, et celui de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, se sont montrés particulièrement engagés.

«Si je dois avouer, a indiqué ce dernier, que les acteurs du secteur privé sont bel et bien les moteurs de la croissance économique, le gouvernement reste le pionnier et le facilitateur pour faire avancer les choses.» Le ministre Ameer Meea a souligné la volonté du gouvernement de donner une suite favorable aux propositions des Assises de l'Industrie 2025 en marge du Budget 2025-26. Ou encore, sa conviction que le continent africain reste un terrain de jeu majeur et encore exploitable pour le secteur manufacturier.

Le ministre Sik Yuen a, lui, évoqué son projet de certificat d'origine électronique pour le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, une plateforme numérique qui réduirait considérablement le temps d'approbation des certificats.

Cependant, c'est la date butoir de septembre quand l'AGOA arrivera à expiration, qui a retenu l'attention. Cette législation promulguée en 2000 par le Congrès américain sous le président Bill Clinton soutient la croissance et le développement en Afrique sans réclamer de réciprocité pour les produits entrant sur son territoire. Toutefois, avec l'installation du président Donald Trump à la Maison Blanche, il n'est pas dit que l'AGOA sera renouvelée automatiquement.

Et c'est là que la diplomatie économique entre en jeu, comme l'a souligné le président de la MCCI, Charles Harel. «Nous devons continuer à établir de solides relations mondiales afin de conclure des accords commerciaux, d'ouvrir de nouveaux marchés et des débouchés pour les entreprises.»

Audit des accords

Le ministre Dhananjay Ramful a soutenu que le gouvernement est prêt à faire face à la situation attendue après septembre 2025 et a mis en place une stratégie pour justifier le renouvellement de l'AGOA. Sinon, il évoluera au rythme de la politique de réciprocité de l'administration Trump, souligne-t-il. «Alors qu'il nous faut être attentifs aux possibilités d'une réorientation ou d'un renouvellement de l'AGOA, il n'est pas interdit d'étudier comment Maurice pourrait bénéficier des effets d'un accord économique bilatéral avec les États-Unis. Les opportunités de croissance et de développement seront systématiquement recherchées.» À cet effet, son ministère fait un audit de tous les accords commerciaux signés avec des pays partenaires avec un accent particulier sur l'économie océanique et les énergies renouvelables.

Selon Michael Sik Yuen, Maurice a ratifié plusieurs accords commerciaux régionaux et bilatéraux avec plus de 85 pays et bénéficie d'un accès préférentiel au marché de près de 70 % de la population mondiale. Ces ententes offrent un vaste marché aux exportateurs, mais demeurent encore sous-exploitées. Pour en tirer pleinement parti, son ministère va renforcer les échanges et réduire les obstacles non tarifaires qui limitent l'accès aux marchés.

Par ailleurs, Maurice n'a pas abandonné la piste d'un renouvellement de l'AGOA. «Le textile étant un secteur de notre économie, nous poursuivrons nos efforts de lobbying auprès de la nouvelle administration américaine. J'ai écrit au United States Trade Representative, Jamieson Greer, et au président du Ways and Means Committee du Congrès, Jason Smith, pour leur demander d'envisager le renouvellement de l'AGOA. Nous étudions la possibilité d'envoyer une délégation de haut niveau comprenant des dirigeants de la Mauritius Export Association à Washington, si nécessaire», a ainsi souligné Dhananjay Ramful.