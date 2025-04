Congo-Kinshasa: Walikale-Centre aux mains des FARDC après le retrait de l'AFC/M23

En RDC, Walikale-Centre est repassée aux mains des FARDC depuis mercredi. Cette localité, chef-lieu du territoire de Walikale dans le Nord-Kivu, compte plus de 60 000 habitants. Elle mène vers Kisangani, capitale de la province de la Tshopo, située à 400 km plus au nord. L'armée a repris le contrôle après le retrait de l'AFC/M23, soutenu par le Rwanda. Ce groupe s'était emparé de la localité il y a deux semaines.

Selon un témoin sur place, le retrait des combattants de l'AFC/M23 de Walikale-Centre aurait débuté mercredi matin en direction de Goma, plus à l'est, sans qu'ils sachent exactement pourquoi ils étaient en train de se retirer de cette localité. Les habitants de Walikale-Centre ont finalement constaté qu'aucun élément rebelle n'était plus visible aux principaux points qu'ils occupaient dans la cité.

« C'est mercredi que nous avons constaté qu'ils n'étaient plus là », raconte un habitant. Et d'ajouter « Nous avons sillonné toutes les positions. Nous avons trouvé réellement qu'ils étaient déjà partis. Là, vraiment, on ne saura pas expliquer. Parce que nul ne savait qu'ils devaient partir parce que tard dans la soirée, ils étaient à côté de l'hôpital. Ils étaient dans les mouvements habituels. On ne savait pas qu'ils devaient quitter la localité. Tout le monde était étonné de voir qu'ils sont déjà partis. La réoccupation de la cité par les FARDC, c'est aussi un soulagement parce qu'il y avait des pillages. Dès qu'ils ont appris que les rebelles se sont retirés, ils sont rentrés pour occuper la cité de Walikale. Les gens commencent à retourner dans leurs habitations. C'est déjà un espoir. Nous osons croire que ça va aller ».

C'est à ce moment-là que les premiers soldats congolais accompagnés de wazalendos sont arrivés. Ils ont été rejoints par d'autres éléments des FARDC ce jeudi. « Ils ne sont plus là », a confirmé le porte-parole des FARDC, le général Germain Ekenge, évoquant le M23. « Suite au bombardement de l'aérodrome de Walikale il y a une semaine, l'encerclement par les FARDC et le harcèlement des wazalendos, ils ont décroché et sont en route vers le Masisi », a-t-il expliqué, en assurant que cette cité charnière, aux mains de l'AFC/M23, appuyé par le Rwanda depuis le 19 mars dernier, est désormais sous contrôle de l'armée congolaise.

Mais du côté du mouvement rebelle, les sources évoquaient depuis trois jours un retrait imminent de Walikale-Centre, présenté officiellement comme un geste de bonne volonté dans le cadre de négociations directes avec Kinshasa qui pourraient avoir lieu à Doha, où les deux parties étaient déjà représentées la semaine dernière. C'est en tout cas ce qu'écrit aussi ce jeudi l'AFC/M23 dans un communiqué.