Ile Maurice: Navin Ramgoolam remporte une première Victoire

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a remporté une première manche judiciaire dans l'affaire des coffres-forts. La Financial Crimes Division (FCD) a ordonné l'amendement des 23 chefs d'accusation retenus contre lui, à la suite d'une motion déposée par la défense et non contestée par le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). L'affaire a été appelée hier.

Lors de l'audience, les magistrats Razia Jannoo-Jaunbaccus et Abdool Raheem Tajoodeen ont acté la décision d'amender l'acte d'accusation. Me Nataraj Mooneesamy, Acting Assistant DPP, n'a pas émis d'objection à la demande formulée par Me Robin Ramburn, Senior Counsel, représentant le chef du gouvernement.

La défense s'appuie notamment sur la révision de l'article 8 de la Financial Crimes Commission Act, relative aux dispositions sur la confiscation des biens. Cette modification a conduit à l'abrogation d'un des chefs d'accusation initiaux pesant sur Navin Ramgoolam.

L'affaire sera de nouveau appelée devant la FCD le 29 mai 2025. Entretemps, Me Ramburn, assisté de Mes Yanilla Moonshiram, Shaukat Oozeer, Hisham Oozeer et Shivanji Ramburn, prévoit de présenter une nouvelle motion en vue de radier l'ensemble des accusations.

Dans une précédente tentative, la défense avait demandé que la plainte constitutionnelle de Navin Ramgoolam soit référée à la Cour suprême. Cette motion avait été rejetée par la FCD. Mais la stratégie de la défense s'est poursuivie avec une demande d'amendement de l'acte d'accusation, cette fois acceptée par la juridiction.