Sénégal: Le gouvernement adopte 20 mesures pour relancer Air Sénégal et l'AIBD

Le gouvernement a proposé, jeudi, après un diagnostic sans complaisance, un plan de relance d'Air Sénégal et de l'AIBD s'appuyant sur 20 décisions et dont l'objectif vise à faire du Sénégal un "hub aérien".

Le document final de la réunion interministérielle sur la situation des deux entités, tenue le même jour à Dakar, souligne qu'il s'agit, à travers ces "orientations stratégiques pour le développement" de l'AIBD et d'Air Sénégal, de "consolider Air Sénégal SA en tant que colonne vertébrale du transport aérien national".

Il est prévu à cet effet la création d'un "Groupe de sociétés d'aviation diversifié".

"Ce groupe portera une nouvelle stratégie de développement du hub aérien, visant à renforcer la connectivité domestique, régionale et internationale, en parfaite adéquation avec les ambitions économiques définies dans le Référentiel Sénégal 2050", indique le "relevé des décisions" élaboré à l'issue de cette rencontre.

Dans cette perspective, le gouvernement mise sur un "partenariat stratégique renforcé" avec AIBD SA comme "une société de patrimoine et gestionnaire des aéroports" et Air Sénégal SA comme "un groupe de sociétés d'aviation diversifié". Il s'agit de parvenir ainsi à une "coordination institutionnelle exemplaire" entre les deux sociétés, "sous la supervision des tutelles technique et financière et de la Primature".

Le gouvernement assure que cette relance du secteur aérien va davantage faire plus de place au secteur privé national, "par le biais de prises de participation, d'investissements en Partenariat Public Privé et dans l'exploitation des aéroports régionaux".

Apurement des dettes

Dans l'urgence, l'Etat entend procéder à l'apurement des dettes d'exploitation et des fonds de roulement d'Air Sénégal "au plus tard en fin juin 2025", afin de "rétablir la confiance vis-à-vis des fournisseurs essentiels et de tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire".

La situation financière du pays à la lumière du rapport de la Cour des comptes requiert de trouver d'autres mécanismes dont le recours aux emprunts, selon le Premier ministre.

Ousmane Sonko a ainsi invité le ministre chargé des Transports aériens et celui des Finances et du Budget à "prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le recours à un mécanisme d'accordéon accompagné d'une injection de liquidités pour un montant minimal de 16 milliards FCFA, afin de ramener les fonds propres (de la compagnie aérienne) à zéro".

Création de la compagnie Air Sénégal Express

Parmi les 20 décisions pour faire décoller Air Sénégal, Ousmane Sonko a annoncé la mise en place d'une compagnie dénommée Air Sénégal Express. La future compagnie sera "une filiale d'Air Sénégal SA" et dédiée aux vols intérieurs et à destination des pays limitrophes.

Il a indiqué que le capital d'Air Sénégal Express devra être ouvert au secteur privé national.

Pour l'AIBD, le Premier ministre demande au ministre chargé des Transports aériens, de veiller à la "finalisation de l'audit des marchés existant au niveau de AIBD, de résilier les contrats non essentiels et de réorganiser les marchés prioritaires pour maximiser l'efficience", entre autres mesures.

Il a également demandé au ministre des Transports aériens, Yankhoba Diémé, de "veiller à l'achèvement de l'audit organisationnel et des ressources humaines", mais aussi à la "réorganisation de la société selon le nouvel organigramme fonctionnel recentré sur les missions essentielles de AIBD SA".