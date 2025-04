Sénégal: 65e anniversaire de l'indépendance - Le discours à la Nation du président de la République

document

Dakar — Voici l'intégralité du discours prononcé par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, à la veille de la célébration de la fête de l'Indépendance.

Mes chers compatriotes !

Demain, 04 avril, nous célèbrerons ensemble, le 65ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.

A toutes et à tous, j'adresse mes chaleureuses félicitations.

En ce moment de communion nationale, j'ai une pensée émue pour tous les « jàmbaars » tombés au champ d'honneur et pour tous les êtres chers

qui nous ont quittés.

Je compatis également, au nom de toute la Nation, à la souffrance de tous ceux qui luttent contre la maladie ou qui traversent des moments difficiles.

Cette année encore, la fête de l'indépendance se déroule sous le signe de la communion spirituelle, en plein Carême chrétien et au lendemain de la

fin du mois béni du Ramadan.

Ces moments d'intense ferveur spirituelle et de grâces nous rappellent que la foi est notre plus belle richesse et qu'elle alimente, au quotidien, notre

capacité exceptionnelle à vivre ensemble, dans la fraternité, l'harmonie et la diversité.

Rendons Grâce au Tout-Puissant pour cette heureuse coïncidence et prions ensemble pour qu'IL agrée nos dévotions et continue de veiller sur

le peuple sénégalais.

Face aux défis des temps, les valeurs héritées de nos ainés, nous invitent à toujours unir nos forces dans les moments cruciaux de notre Histoire.

Nous devons tout faire pour préserver ce précieux legs, qui constitue une dimension essentielle de notre patrimoine immatériel.

C'est cela l'esprit de notre inébranlable volonté de vivre ensemble, que résume si bien notre devise nationale : Un Peuple - Un But - Une Foi.

Mes chers compatriotes,

Voilà maintenant 65 ans que nous avons pris en main notre destin. 65 ans que le Sénégal affirme fièrement sa souveraineté. 65 ans que le Sénégal

poursuit sa marche vers le progrès, malgré les turbulences du monde. Porté par l'idéal d'un Sénégal libre, souverain, juste et prospère, les

conquêtes successives de droits et de libertés ont posé les jalons d'un modèle démocratique fécond qui se renforce, de jour en jour, par le

dialogue.

Cette maturité démocratique permet aux divers acteurs politiques et sociaux de notre pays de s'exprimer librement, de rivaliser âprement au

besoin, mais de toujours reconnaître le verdict du Peuple souverain.

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons tirer parti de cette force motrice pour redresser ce qui doit l'être et donner corps aux aspirations de notre

peuple et aux espoirs de notre jeunesse.

Mes chers compatriotes,

Le 04 avril c'est aussi la fête des Forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion de rendre hommage à l'ensemble de nos Jàmbaars, piliers de

notre Nation et remparts ultimes de notre quiétude.

A vos ainés et à tous nos anciens combattants, je réitère la reconnaissance et la gratitude infinies de toute la nation.

Le thème retenu cette année, « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces de Défense et de Sécurité », témoigne de

notre ambition collective et du niveau élevé d'exigence que nous nous sommes fixés pour vous accompagner dans votre mission.

Chers membres des Forces de Défense et de Sécurité, hommes et femmes de devoir, vous êtes les garants de notre paix et les protecteurs

infatigables de notre souveraineté. Vous incarnez avec honneur et abnégation, l'essence même du concept Armée-Nation.

Votre présence quotidienne auprès des populations, votre engagement actif pour la sécurité nationale, la lutte contre les catastrophes

naturelles et la préservation de nos ressources stratégiques, font du Sénégal une nation armée pour mieux prendre en main son destin.

A cet effet, la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos Forces de défense et de sécurité, essentielle

à notre souveraineté et à notre sécurité collective, est inscrite au coeur de nos priorités.

Mes chers compatriotes,

Voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité, un diagnostic sans

complaisance de la situation économique.

Même si la situation actuelle révèle des défis encore plus grands que nous devrons relever, le devoir de vérité constitue le socle de la rupture

systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité. D'ores et déjà, le Gouvernement s'est résolument engagé dans un vaste

chantier de réformes. Elles visent l'optimisation des finances locales, une politique budgétaire transparente, la rationalisation des dépenses et la

gestion efficiente de la dette, pour préserver la viabilité des finances publiques.

Mes chers compatriotes,

D'importants efforts ont été consentis pour apurer, pour une période de 4 années, les arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et les

matériels agricoles pour plus de 80 milliards de francs CFA. Sur un montant de 113 milliards constatés à la fin 2024, une somme de 70 milliards a été

décaissée à la fin du mois mars 2025.

Il en est de même du secteur des BTP, où des paiements sur arriérés de 62,08 milliards ont été effectués et un montant de 66,7 milliards est prévu

dans la LFI 2025.

Enfin, l'apurement des rappels, loin d'être exhaustif, a atteint les 19,53 milliards de FCFA, à la fin du mois de mars 2025, pour un effectif

bénéficiaire de 9.479 enseignants.

Il s'y ajoute des mises en solde concernant 1.198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5,79 milliards FCFA.

Pour renforcer et soutenir activement l'autonomisation économique des femmes, la phase 2 du programme PAVIE de la DER, avec une dotation

d'un montant de 107 milliards de FCFA, sera lancée dans les prochains jours.

Elle sera couplée à un vaste programme innovant de 3.000 fermes intégrées sur une superficie de 15 000 hectares répartis sur l'ensemble du

territoire, associant agriculture et élevage.

Ainsi, dès cette année 2025, nous lancerons le programme innovant des Coopératives agricoles communautaires, structures destinées à renforcer

les capacités de production des agriculteurs et éleveurs, notamment des jeunes et des femmes, et à favoriser leur accès aux marchés. Ces

avancées réalisées malgré les contraintes budgétaires, sont le socle de perspectives ambitieuses.

Mes chers compatriotes,

Dans ce contexte marqué par la rareté des ressources, seule la discipline budgétaire, qui n'est pas négociable, nous permet d'engager avec

confiance le redressement indispensable de nos comptes publics. Le basculement intégral très prochain dans le Système Intégré de Gestion

de l'Information financière permettra également de renforcer l'intégrité des opérations budgétaires et financières et le suivi strict du patrimoine

de l'Etat.

Cette stratégie se traduit par nos efforts constants pour alléger concrètement le coût de la vie, avec la baisse continue des prix des

denrées essentielles, tout en préservant la qualité de vie des Sénégalais en matière de santé et d'environnement. Ces baisses, comme je l'avais

annoncé récemment, se poursuivront, par la grâce de Dieu.

Avec l'entrée récente de notre pays dans l'ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que ces ressources stratégiques soient

exploitées dans la transparence et le respect absolu de l'environnement, pour le bénéfice du peuple sénégalais.

Dans le cadre de la réappropriation de nos ressources souveraines, le processus de renégociation des contrats suit son cours normal. Les

résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants. Ils seront communiqués à temps opportun au peuple Sénégal.

Conscients de la priorité de l'accès universel à l'eau, nous avons engagé la réalisation de la phase 2 des forages ruraux et lancé les études de

faisabilité du « Grand Transfert d'Eau ». Ce dernier projet, très structurant comme les autres, portant sur les « Autoroutes de l'Eau », contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement

en eau potable de près de 15 millions de Sénégalais.

Dans la même dynamique, nous accélérons les projets sur l'électrification rurale pour l'atteinte rapide de l'accès universel à l'électricité. Pour ce faire,

nous veillons rigoureusement à la bonne exécution des chantiers afin que les délais soient respectés et les coûts maîtrisés, notamment grâce à la

renégociation de contrats majeurs permettant l'électrification de 2 740 localités supplémentaires.

S'agissant du foncier, il a fait l'objet d'un audit inédit, ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en oeuvre. Désormais, la

gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité, mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de

bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales.

Cette dynamique sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière.

Mes chers compatriotes,

Les efforts déployés pour la mise en oeuvre des accords de paix en Casamance, sont le témoin de notre attachement à notre vivre-ensemble,

à notre fraternité restaurée et à l'unité profonde de la nation sénégalaise.

Avec le « Plan Diomaye pour la Casamance », nous avons engagé un processus irréversible de réconciliation et de retour digne des populations

déplacées.

Notre vivre ensemble, fondé sur des valeurs cardinales, constitue notre trésor commun. C'est pourquoi, la cohésion nationale demeure ma seule

et unique boussole.

Convaincu que la solidité d'une nation se mesure aussi par sa capacité à dialoguer, j'accorde une importance particulière au dialogue social et à la

concertation permanente avec toutes les composantes de notre société. C'est pourquoi, j'ai récemment instruit le Premier Ministre, Monsieur

Ousmane SONKO, d'organiser la grande concertation nationale avec les partenaires sociaux. Avec les autorités religieuses et coutumières, la société civile, le secteur

privé et l'ensemble des forces vives de la Nation, nous poursuivrons sans relâche cette démarche participative et inclusive.

Ainsi, nous matérialisons notre engagement à garantir une cohésion nationale toujours renforcée, fondement indispensable du Sénégal juste,

solidaire et prospère auquel nous aspirons tous. Il me plait ainsi d'informer le peuple Sénégalais, que les lois sur la

transparence sont finalisées et mises dans le circuit pour leur examen prochain en Conseil des ministres.

Par ailleurs, les travaux du comité ad hoc chargé de la mise en oeuvre des consensus issus des assises de la justice se poursuivent sereinement.

A ce jour, le projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle, le projet de révision de la Constitution et le projet de loi organique relatif au

Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les décrets d'application y afférents ont été finalisés et transmis pour validation.

Les textes consacrant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les modifications du Code Pénal et du Code de procédure pénale, pour ce qui

concerne, entre autres, les retours de parquet, suivront bientôt.

Dans le sillage des concertations, j'annonce que le thème de la prochaine Journée nationale du dialogue national portera sur le système politique.

Le projet de termes de référence, déjà finalisé sera transmis, dans les meilleurs délais, à toutes les parties prenantes pour amendements, et

contributions, pour une meilleure préparation des travaux.

Mes chers compatriotes,

L'état des finances publiques de notre pays, tel que révélé par l'audit effectué, nous impose de compter d'abord sur nous-mêmes, pour

redresser la situation. Nous en sommes bien capables et nous le réussirons avec la mobilisation de toutes et de tous !

En effet, l'histoire des nations nous enseigne que le chemin du développement nécessite des sacrifices collectivement consentis, afin que

des lendemains meilleurs puissent advenir. J'appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d'engagement

patriotique, face aux défis nombreux et complexes qui se dressent sur notre chemin.

Regarder dans la même direction, celle du proche avenir de nos enfants, doit être l'horizon fédérateur de toutes nos énergies.

Ensemble, forts de notre unité et de notre détermination, nous bâtirons le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons.

Vive le Sénégal souverain !

Vive l'Afrique unie et debout !

Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous !