Sénégal: La gendarmerie nationale signe un accord avec l'Institut Cervantes pour former son personnel en langue espagnole

Dakar — Le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de division Martin Faye, a signé, jeudi, avec l'Institut Cervantes de Dakar, une convention visant à former son personnel en langue espagnole, a constaté l'APS.

"La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre la signature de l'accord de partenariat pour l'apprentissage de la langue espagnole entre l'Institut Cervantes et la gendarmerie nationale", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie organisée à la maison de la gendarmerie, dans l'enceinte de l'Etat-major de la Gendarmerie nationale à Colobane.

Le général de division Martin Faye se dit convaincu que l'Institut Cervantes, "institution de référence pour la promotion de la langue et de la culture espagnoles dans le monde", est le partenaire idéal pour accompagner la gendarmerie dans ce projet.

"Je demeure persuadé que son expertise pédagogique, la qualité de ses enseignants et ses ressources pédagogiques reconnues, garantiront un apprentissage de qualité et adapté aux besoins spécifiques de la gendarmerie", a-t-il dit, devant la délégation espagnole composée, entre autres, de la directrice de l'Institut Cervantes à Dakar, Concepción Barceló Estevan, de ses collaborateurs et de quelques membres de la Guardia civile d'Espagne.

Pour la gendarmerie, "ce partenariat est un prétexte idéal pour renforcer les compétences linguistiques de son personnel afin de mieux saisir ces belles opportunités de formation".

"Il reflète également notre engagement à renforcer nos liens de coopération", a dit le général Faye, rappelant "l'excellence" des liens de coopération entre le Sénégal et l'Espagne.

Il signale que depuis 2020, le royaume d'Espagne, à travers le programme de coopération bilatérale et le programme de coopération internationale d'enseignement militaire, accompagne la gendarmerie nationale du Sénégal dans le renforcement des capacités opérationnelles de son personnel.

Pour le Haut Commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, ceci se traduit notamment par l'attribution de places de stages dans les écoles et centres de formation espagnole et l'organisation de stages au Sénégal avec des détachements venus d'Espagne.

"Je vous donne l'assurance que la gendarmerie nationale restera engagée à contribuer au renforcement des bonnes relations entre nos deux pays et de sa franche collaboration avec la Guardia civile", a indiqué le général de division Martin Faye. Il remercie ainsi le royaume d'Espagne qui, à maintes reprises, a démontré sa disponibilité à appuyer la gendarmerie nationale dans son effort de renforcement des capacités opérationnelles de son personnel.

Cette démarche de la gendarmerie sénégalaise respecte non seulement "un engagement à apprendre une langue riche et variée, mais elle offre également de nouvelles portes à la communication et à la compréhension entre les cultures", a pour sa part estimé la directrice de l'Institut Cervantes.

"Pour les gendarmes, la maîtrise de l'espagnol facilitera non seulement l'interaction avec leurs collègues hispanophones, mais enrichira leur formation et également leur développement professionnel en leur permettant d'accéder à l'arrivée de ressources, de formations et de collaborations dans divers domaines", a-t-elle dit. Elle précise que l'espagnol est devenu un outil fondamental dans le domaine de la communication internationale. Les cours démarreront à la fin du mois d'avril, a-t-elle dit.

Ce partenariat marque une étape importante dans la collaboration et le renforcement des liens qui unissent les deux pays, selon Concepción Barceló Estevan. Elle a tenu à exprimer sa sincère gratitude à tous ceux qui ont rendu ce moment possible.

"La direction de la gendarmerie sénégalaise qui a permis de réaliser cet accord de manière conciliable, efficace et rapide et notre Guardia civile qui, en tant qu'homologue, a été un intermédiaire précieux et a facilité cette rencontre", a-t-elle souligné.

Avec plus de 35 ans d'expérience et disposant de 99 centres dans 50 pays, l'Institut Cervantes s'est implanté à Dakar en 2021.