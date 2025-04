Nigeria: L'entreprise nigériane de mobilité Shuttlers ajoute des bus au GNC à sa flotte

TLDR

Shuttlers, une startup de mobilité nigériane, a déployé 20 bus au gaz naturel comprimé (GNC) au cours du premier trimestre 2025, ce qui a entraîné une baisse de 29% des coûts pour les passagers et une réduction de 23,5 tonnes métriques des émissions de carbone, selon le PDG Damilola Olokesusi.

Les bus au GNC ont effectué 1 484 trajets et servi 19 292 passagers, ce qui représente 4 % du nombre total de trajets effectués par les usagers de la société au cours du deuxième trimestre, a indiqué le PDG dans un message publié sur LinkedIn. Ce déploiement intervient alors que le Nigeria est confronté à la hausse du prix de l'essence suite à la suppression des subventions sur les carburants en 2023. Le prix de l'essence a plus que triplé, poussant les opérateurs de transport à explorer des alternatives moins coûteuses. Le GNC est moins cher et émet moins de polluants que l'essence.

Shuttlers a équipé les bus de bidons ignifuges et d'extincteurs automatiques. L'entreprise n'a signalé aucun incident de sécurité au cours du premier trimestre. La startup basée à Lagos a levé 4 millions de dollars en 2023 et prévoit d'étendre sa flotte de carburants alternatifs au deuxième trimestre 2025.

Key Takeaways

Le secteur des transports nigérian est sous pression depuis la suppression des subventions aux carburants en mai 2023. Les prix de l'essence sont passés de ₦185 à plus de ₦650 le litre, ce qui a fortement augmenté les coûts d'exploitation des prestataires de transport. En conséquence, les entreprises de mobilité partagée comme Shuttlers se tournent vers le GNC pour protéger leurs marges et maintenir des tarifs abordables.

Le GNC, qui se vend à environ 250 ₦250 par mètre cube standard, offre une solution moins chère et plus propre. Toutefois, les infrastructures de ravitaillement restent limitées. Le gouvernement nigérian a lancé une initiative présidentielle en faveur du GNC pour soutenir l'adoption de cette technologie, notamment en prévoyant des centres de conversion et des stations de ravitaillement dans tout le pays.

L'utilisation du GNC par les navetteurs reflète les premiers progrès réalisés par le secteur privé. Si elle est généralisée, elle pourrait avoir des effets bénéfiques sur l'environnement et l'économie, tout en réduisant la dépendance à l'égard de l'essence. Le succès précoce de l'entreprise pourrait influencer une adoption plus large parmi les flottes commerciales et les opérateurs de transport public confrontés à des pressions similaires en matière de coûts.