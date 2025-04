Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Du cyanure en mode aliment bétail

Une ingéniosité malsaine à transvaser du cyanure dans des sacs estampillés « aliments bétail » afin de se soustraire à la réglementation en matière de transport de produits chimiques dans notre pays. Mais c'était sans compter avec la vigilance de la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) qui a intercepté le mois dernier, un camion à remorque avec sa cargaison de cyanure sur l'axe Bobo-Bama. Une importante saisie qui a fait l'objet d'un point de presse jeudi 3 avril 2025 à Bobo.

Le coordonnateur de la CNLF était de nouveau hier face aux hommes de médias à la Brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest (BERO) au quartier « Petit Paris » de Bobo. Une énième saisie dans cette partie ouest du Burkina et qui témoigne à n'en point douter, de la persistance du phénomène malgré les efforts sans cesse déployés par la coordination pour endiguer le fléau.

Une triste réalité pour l'économie nationale que va relever le coordonnateur Yves Kafando qui, dans sa déclaration liminaire, a fait savoir que « telle une hydre, la fraude se manifeste de plusieurs ordres sous des oripeaux différents, avec plus ou moins une ampleur gravissime, mais toujours avec la même perfidie et les mêmes préjudices pour l'Etat et les populations ».

Encore une fois, la CNLF vient de réussir un grand coup en mettant hors d'état de nuire à l'économie nationale, à la santé et à la sécurité des populations, grâce à cette opération menée le 4 mars 2025 sur l'axe Bobo-Banfora. C'est en effet 880 sacs de cyanure d'une valeur de 154 millions FCFA et 18 tonnes de tourteaux enfouies d'une valeur de près de six millions et demi de FCFA chargés dans un camion à remorque qui ont été saisis.

Une saisie qui illustre si besoin en est, l'extrême vigilance des éléments de la coordination qui ont surtout fait montre d'un professionnalisme remarquable pour détecter un tel cas de fraude. Dans ses explications, en effet, le conférencier à fait savoir que les fraudeurs ont-ils transvasé le cyanure dans des sacs ordinaires estampillés « Aliments bétail » pour ensuite parachever leur basse besogne en saupoudrant le chargement avec quelques sacs de tourteaux.

Double infraction alors pour ces faussaires qui, en plus de se livrer au transvasement du cyanure dans des sacs estampillés « Aliment Bétail » tombent également sous le coup du décret du 20 octobre 2023 portant conditions de production, d'importation, de transport, de détention, de distribution, de stockage, d'utilisation de produits ou substances chimiques dangereux... L'article 12 dudit décret stipule en effet que toute importation de produits ou substances chimiques dangereux doit faire l'objet d'une demande d'avis technique au ministère de l'Environnement.

Des dispositions voulues par le législateur, selon Yves Kafando, pour, dit-il, encadrer au mieux l'utilisation des produits chimiques dangereux au regard de ses effets sur l'environnement et la santé des populations. Sale temps alors pour le propriétaire de ce camion stationné devant les locaux de la BERO à Bobo-Dioulasso avec sa cargaison frauduleuse en attendant la fin des enquêtes.

Des enquêtes qui permettront de nous situer sur la destination réelle de ces produits généralement utilisés dans le domaine de l'orpaillage mais aussi par les terroristes dans la fabrication des engins explosifs. Une chose est sûre, toute la lumière sera faite sur cette saisie. Foi du coordonateur Yves Kafando qui invite par conséquent les populations a toujours collaboré avec ses services en leur fournissant des informations sur les cas suspects qu'elles viendraient à constater autour d'elles.