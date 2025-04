Gabon: La Jeunesse et Brice Clotaire Oligui Nguema - Une offre politique alignée aux enjeux globaux, aux perspectives continentales et aux priorités nationales.

Alors que le Gabon s'apprête à entrer dans une phase décisive avec l'élection présidentielle du 12 avril 2025, la jeunesse gabonaise refuse de rester en marge de cet enjeu majeur. Représentant plus de 60 % de la population, elle se positionne comme un acteur central du développement national. C'est dans cette dynamique que les membres du Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) ont organisé une conférence de presse le mercredi 2 avril 2025 au siège de la FCDA, afin de présenter à la population, aux jeunes et à la communauté internationale, une Offre Politique Spéciale soumise au Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les sept prochaines années.

Cette Offre Politique, inédite dans l'histoire du pays, repose sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et inclut un cadre opérationnel ainsi qu'une identification claire des Potentiels Partenaires Techniques et Financiers. Comme l'a souligné le vice-président du Collectif, Amour Békalé Nzé, cette initiative ambitionne d'inscrire durablement la jeunesse dans le processus de transformation du Gabon.

Parmi les participants à cette Conférence figuraient des observateurs de renom tels que le Révérend Jerry Onanga Mbourou, Aristide Ongananga, ainsi que plusieurs experts en gouvernance, citoyenneté et emploi. Des mouvements associatifs, à l'exemple de FEU, FREEDOM et JUNIOR ENTREPRISE CONSEIL, étaient également présents.

1 - Une mobilisation forte de la jeunesse.

Mme Priscilia Causette Akouma Aboué, en introduisant la conférence, a rappelé la création du Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) le 31 août 2023 et ses nombreuses contributions en faveur de la jeunesse. Parmi celles-ci figurent notamment le Livre Blanc présenté lors du Dialogue National Inclusif, des propositions de textes de lois sur l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que l'Offre Politique Spéciale. Elle a insisté sur la cohérence de cette démarche avec la vision du Chef de l'État :

"Depuis le 30 août 2023, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a placé la jeunesse au coeur des priorités nationales. Nous avons donc le devoir et la responsabilité d'accompagner cette vision en tant que jeunes engagés pour le développement du Gabon. Notre offre politique, validée et soutenue par la jeunesse, est une continuité naturelle des ambitions du Chef de l'État."

2 - Un appel à l'engagement citoyen.

Pour Sergi Mombo, membre du CJP et Secrétaire Exécutif du FEU, il est essentiel que la jeunesse prenne pleinement part à la transformation en cours du pays. Il a ainsi lancé un appel fort et clair à la mobilisation des jeunes, afin qu'ils s'impliquent activement et soutiennent le Président Brice Clotaire Oligui Nguema lors du scrutin du 12 avril 2025.

L'accent a été mis sur l'éducation et la formation, considérées comme les piliers du Plan National de Développement pour la Transition (PNDT). Ce programme vise à moderniser le système éducatif en y intégrant des compétences d'avenir, notamment dans les domaines du numérique, de l'intelligence artificielle et des industries vertes, en parfaite cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l'Agenda 2063.

L'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat sont également des priorités, avec la création du Fonds National pour l'Entrepreneuriat des Jeunes (FNEJ) et des initiatives concrètes comme "Un Gabonais, un taxi". De plus, la participation des jeunes à la gouvernance pourrait être renforcée par l'institutionnalisation du Conseil National de la Jeunesse et du Parlement des Jeunes du Gabon, une mesure en parfaite adéquation avec la vision du candidat Divin.

3 - Une offre politique alignée aux enjeux globaux.

Emmanuel Ombana, Expert en question de promotion d'emplois des jeunes certifié par l'OIT, a mis en avant la pertinence de l'Offre Politique en lien avec les grandes orientations stratégiques internationales, continentales et nationales. Il a démontré au regard des différentes interventions les convergences entre cette initiative et les actions menées par le Chef de l'État, qui se structurent autour de trois axes majeurs :

1. Les Enjeux Globaux : Comprendre l'Agenda 2030 des Nations Unies.

L'Agenda 2030 repose sur 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), visant à transformer le monde. La jeunesse y joue un rôle central, en tant que force vive et acteur du changement.

2. Les Perspectives Continentales : L'Agenda 2063 de l'Union Africaine et son impact sur la jeunesse. L'Agenda 2063 ambitionne une Afrique prospère, intégrée et pacifique, où la jeunesse occupe une place essentielle.

3. Les Priorités Nationales : Le Plan National de Développement de la Transition (PNDT) et l'avenir des jeunes. Le PNDT intègre les aspirations des jeunes et leur rôle clé dans la transformation économique et sociale du Gabon.

2 - Une ambition commune pour un Gabon prospère.

En conclusion, cette Offre Politique Spéciale vise à garantir que chaque jeune gabonais devienne un acteur incontournable du développement économique, social et environnemental du pays. Le message est clair : l'avenir du Gabon repose sur une jeunesse formée, engagée et audacieuse. Le rendez-vous est pris pour bâtir ensemble un Gabon plus prospère.