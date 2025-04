Gabon: Présidentielle 2025 - Le leadership de Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma force l'admiration

Le superviseur de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la province de la Ngounié, l'ancien ministre des Transports, Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma, est au four, au moulin et presque au pain, comme on dit. Il tient tellement à son rôle que tout est fait pour une campagne vraiment réussie. On a eu un aperçu de son travail de superviseur lorsque le candidat est arrivé dans la province de la Ngounié, dans la journée du mardi 1eᣴ avril.

Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma a montré toute l'étendue de son savoir-faire, partout où le candidat « C'BON » est passé. Dans toutes les localités qui ont reçu l'équipe de campagne du « Bâtisseur en chef », le superviseur était bien présent. Son leadership était bien en place. Il a su faire montre d'une énergie à toute épreuve. Tout cela, pour apporter un cachet particulier pour faire triompher le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le 12 avril prochain.

A l'étape de Ndendé, dans le département de la Dola, on a davantage remarqué ce leadership de Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma. Lequel a comme leitmotiv dans cette contrée l'appel répété à l'unité et à l'action de tous les enfants du département pour un véritable essor de la Dola.

Le leadership provincial de Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma est bien en place au cours de cette campagne électorale, d'autant plus que tout est fait pour qu'aucune voix n'échappe à son champion. Tout comme même après le départ du candidat pour la province de la Nyanga, le superviseur de la Ngounié a poursuivi son travail avec détermination.

Il faut aussi souligner qu'à Ndendé, l'association Mumbande (traduction : la trompette) s'est positivement fait remarquer lors du passage du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la localité. Cette association invite à l'unité des fils et filles de la Dola. Histoire d'en finir avec les anciennes pratiques du PDG qui ont divisé le pays en soutenant la vision portée par le candidat des bâtisseurs.

Lesquels prônent le retour à la terre par l'agriculture, la restauration du projet de Sogadel, de l'agriculture... Un appel vibrant trompeté par cette association qui se veut inclusive, pour le grand bonheur de la Dola.

Sur la même lancée, que les voix des électeurs de la Dola ne doivent en aucun cas manquer au « Bâtisseur en chef ». D'autant les réalisations du CTRI dans le département éponyme sont déjà palpables et bien visibles. On en veut pour preuves : la cité administrative, le lancement de la construction de la route Ndendé-Doussala, le complexe sportif de Mounionzi... Des actions de haute tonalité sociale et qui transforment la physionomie du département. On dira même que l'essor vers la félicité est bien en marche dans le département de la Dola.