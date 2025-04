Afrique: La renaissance africaine, 'un devoir quotidien pour une Afrique forte et unie' (Khady Diène Gaye)

Dakar — La renaissance africaine, plus qu'un slogan, est un devoir quotidien pour une Afrique forte et unie, a soutenu, jeudi, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

"La renaissance ne doit pas être uniquement un slogan, encore moins une simple célébration, elle est un devoir quotidien pour une Afrique forte et unie", a-t-elle déclarée, à l'occasion de la célébration de la journée de la renaissance culturelle africaine.

L'événement s'est tenu au Monument de la renaissance africaine, en présence de Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique et des Loisirs de la République du Congo.

Lors de son allocution, Khady Diène Gaye a rendu hommage à la vision de l'ancien président Abdoulaye Wade, à l'origine de ce monument symbolique, avant de souligner l'importance de l'Union Africaine face aux défis contemporains.

"Ce monument est bien plus qu'un héritage sénégalais. Il est le miroir de l'Afrique tout entière, le serment gravé dans la pierre d'un continent déterminé à se relever et à renaître", a-t-elle déclaré.

Khady Diène Gaye a également mis en avant les initiatives culturelles et académiques qui rapprochent les nations africaines, citant notamment le professeur Théophile Obenga et d'autres figures du panafricanisme.

Elle a appelé la jeunesse à être "le moteur" de cette renaissance. "L'Afrique a besoin de vos idées, de votre créativité et de votre courage. Vous êtes les artisans d'une nouvelle ère".

Lydie Pongault a, pour sa part, exprimé sa joie de célébrer cet anniversaire sur une terre qu'elle considère comme familière, rappelant les liens culturels et historiques entre le Sénégal et le Congo.

Elle a insisté sur le rôle de la culture comme "levier d'intégration africaine et vecteur de développement". L'intégration ne se décrète pas, elle se bâtit, pas à pas, dans nos économies, nos institutions, mais aussi dans nos imaginaires", a-t-elle affirmé.

La ministre congolaise a également rappelé les efforts conjoints des deux pays en matière de coopération culturelle et éducative, notamment la "relance de la grande commission mixte de coopération" et la "signature d'accords favorisant la mobilité des étudiants et la production artistique".

"Portons haut cette Renaissance, non pas comme un simple mot, mais comme une promesse", a conclu madame Pongault, en écho à la philosophie de l'ancien président Léopold Sédar Senghor.