Congo-Kinshasa: Daniel Mukoko et les opérateurs économiques évaluent les prix des produits de première nécessité

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé ce jeudi 3 avril une réunion du Comité de suivi des prix des produits de première nécessité. Lors de cette rencontre, il a présenté aux opérateurs économiques le bulletin mensuel de suivi des prélèvements des prix sur les marchés.

Reconnaissant que la protection du pouvoir d'achat est un défi de longue haleine, Daniel Mukoko Samba a insisté sur l'importance des réunions régulières du Comité de suivi pour défendre les intérêts des consommateurs.

Un dispositif inédit pour la collecte des prix

Lors de la réunion, le bulletin de suivi des prix sur les marchés de Kinshasa a été soumis à l'analyse des opérateurs économiques pour recueillir leurs critiques et observations. « Depuis plusieurs années, il n'existait pas de système de collecte des prix des biens sur le marché. C'est ainsi que le ministère de l'Économie nationale a introduit ce système, dont la phase pilote s'est achevée en mars.

Ce bulletin montre une stabilité notable des prix, sauf pour les produits provenant de l'Est du pays. En mars 2025, il révèle des prix globalement stables pour les produits de première nécessité, bien que marqués par des disparités selon les lieux de vente », a expliqué Daniel Mukoko Samba.

Collaboration avec les opérateurs économiques

Le représentant de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a salué l'initiative et s'est engagé à soutenir le ministère dans cette démarche de collecte des prix. Il a également recommandé de définir la fréquence des descentes sur le terrain pour le prélèvement des prix, de clarifier la différence entre la collecte de données et le contrôle économique, et de favoriser une meilleure collaboration.

John Mwenda, directeur général de Premium Foods, a également exprimé son soutien : « C'est la première fois depuis plus de 20 ans que je vois un tel dispositif. Je félicite le vice-Premier ministre et confirme notre disponibilité à collaborer pour apporter les améliorations nécessaires. Il est crucial que le gouvernement dispose de données fiables, car prendre des décisions sans statistiques ni chiffres est un défi. »

Une rencontre inclusive

Cette réunion a rassemblé des opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), notamment Premium Foods, AFRIFOOD, GEFCO, BELTEXCO, et NOVA Mulonda ; des représentants de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo (FENAPEC), de l'Association des consommateurs du Congo, ainsi que des membres de la Présidence de la République et des entreprises publiques, dont LMC, OCC, BCECO et la Direction générale des Impôts (DGI).