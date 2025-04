Afrique: Guerre commerciale lancée par Trump - Madagascar parmi les pays touchés

Dans le monde, l'on parle d'une véritable guerre commerciale lancée par le Président américain, Donald Trump. Madagascar n'y échappe pas. L'imposition des droits de douanes sur les exportations vers les Etats-Unis pourrait faire du mal à beaucoup de pays dont Madagascar.

Déficitaire

Classé au deuxième rang des pays de destination des exportations malgaches, les Etats-Unis jouent naturellement un rôle essentiel dans l'économie du pays. D'après des dernières statistiques, le volume d'échanges de biens et services entre les deux pays a atteint 733,2 millions de dollars en 2024.

Les exportations malgaches vers les Etats-Unis se sont chiffrées à 679,8 millions de dollars tandis que les importations de Madagascar en provenance des Etats-Unis ont été de 53,4 millions de dollars. En somme, la balance commerciale des Etats-Unis vis-à-vis de Madagascar est largement déficitaire. Plus exactement une balance commerciale déficitaire de 93% en défaveur des Etats-Unis.

Or, d'après les explications, l'administration Trump a calculé le nouveau droit de douanes en fonction du déficit de la balance de paiement côté américain, avec une remise de 50% pour certains pays. Pour le cas particulier de Madagascar le déficit commercial des Etats-Unis est de 93% et comme le pays bénéficie de la remise de 50%, la nouvelle imposition sera donc de 47%. Une imposition qui sanctionnera lourdement le commerce malgache quand on sait que le pays exporte vers les Etats-Unis, des produits phares.

Outre la vanille et le textile qui bénéficient respectivement des préférences tarifaires par le biais du système généralisé de préférence et de l'AGOA, la Grande Île exporte également des minerais comme le cobalt et de l'huile essentielle. En ce qui concerne les importations malgaches en provenance des Etats-Unis, on peut citer entre autres, des produits électroniques, des voitures et des dérivés du pétrole.

Réunion d'urgence

En tout cas, cette décision américaine, dont les impacts sont à priori dommageables à l'économie de Madagascar, est suivie de très près par les autorités. Hier une réunion d'urgence a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, en présence de la ministre Rasata Rafaravavitafika, de la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, de l'ambassadrice de Madagascar aux Etats-Unis, Lantosoa Rakotomalala et du directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana.

Une occasion pour ces autorités d'évaluer l'impact de cette nouvelle mesure douanière sur l'économie malgache et d'engager les actions nécessaires pour défendre les intérêts du pays. « Le gouvernement malagasy entend mobiliser tous les leviers diplomatiques et commerciaux pour obtenir une révision de ces mesures et garantir un accès équitable des produits malagasy au marché américain », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le gouvernement a d'ailleurs réagi très rapidement puisque des « démarches immédiates ont été engagées auprès de l'Ambassade des États-Unis à Madagascar afin d'obtenir des clarifications et d'explorer les possibilités d'ajustement de ces nouvelles barrières tarifaires ». D'autres séances de travail sont prévues dans les heures et les jours qui viennent.