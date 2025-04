Madagascar: Karaté/Solo Razafindratsifa - Plus de trois décennies au service du Kyokushinkai

Le Kyokushinkai, fondé par Masutatsu Oyama, s'est épanoui à Madagascar grâce à des passionnés dévoués. Parmi eux, Sensei Solo Razafindratsifa, qui consacre depuis plus de 30 ans sa vie à enseigner et promouvoir cet art martial exigeant.

En 1990, un événement marquant transforme sa vie : sa rencontre avec Chantrieux Sensei, un instructeur français venu transmettre les principes fondamentaux du Kyokushinkai. Cette rencontre est le début d'une aventure qui façonnera à la fois la vie de Solo Razafindratsifa et l'évolution des arts martiaux à Madagascar.

Sous la houlette de Chantrieux, il s'imprègne de la philosophie et des techniques du Kyokushinkai, en adoptant des valeurs telles que la discipline, la persévérance et le dépassement de soi. Les entraînements intensifs, orientés vers le combat réel et le conditionnement physique rigoureux, forgent non seulement son corps, mais également son esprit. Après le départ de Chantrieux Sensei, Solo Razafindratsifa reprend le flambeau avec détermination.

Fort de son expérience, il poursuit le développement du Kyokushinkai à Madagascar, notamment par le biais de la Kyokushin World Federation (KWF), en collaboration avec Sensei Manankasina Ratahirintsoa. Aujourd'hui, après plus de trois décennies de pratique et d'enseignement, c'est une figure incontournable du Kyokushinkai à Madagascar.

Son parcours exemplaire incarne la passion et la persévérance, illustrant l'impact durable que peut avoir un individu dédié à la transmission et à la valorisation d'un art martial. Sensei Solo Razafindratsifa continue de former les nouvelles générations, perpétuant l'esprit du Kyokushinkai, considéré comme l'un des arts martiaux les plus exigeants. Son héritage est celui d'un homme ayant voué sa vie à l'essor du Kyokushinkai à Madagascar, laissant une empreinte indélébile dans le paysage des arts martiaux malgaches.