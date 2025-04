Madagascar: Richesses minières Boeny - Une vingtaine de sacs remplis de fossiles saisis à Marovoay

La police des mines à Mahajanga, dirigée par le directeur régional par intérim des mines Boeny, Lucienne Andrianarisoa Ramaroson, vient de procéder à la saisie de vingt-deux sacs remplis de fossiles, dimanche dernier.

Chaque sac contenait 40 kg de ces substances minérales, soit au total 880 kilos. Le député élu dans le district de Marovoay, Andry Marindry, avec le directeur régional par intérim des mines Boeny ont surpris sur le fait les trois repreneurs en train d'embarquer les marchandises prohibées, dans le fokontany de Mavozaza, une commune rurale de Marovoay banlieue, situé dans le district de Marovoay.

Le député de Marovoay a alerté la police des mines après avoir obtenu des informations de la part des personnes de bonne volonté sur le trafic. « Cette activité est illégale, car le ministère ne délivre aucun permis d'exploitation des fossiles sur l'ensemble du territoire national », a-t-il précisé.

«Ces richesses naturelles minières sont classées comme étant un patrimoine national. De plus, les acquéreurs n'étaient pas en possession d'un permis ni d'un laissez-passer, et même la fiche de contrôle de la police des mines était absente. Les personnes appréhendées sont seulement des acheteurs et non pas les propriétaires. Les documents et autorisations sont entre les mains des opérateurs locaux et chinois basés à Tana, selon les déclarations de ces individus», a expliqué le directeur par intérim, hier.

« Conformément aux dispositions de l'article 3 du Code minier, les activités minières, fossilifères et de carrières classent les substances minérales comme suit : les substances de carrière, qui incluent toutes les matières minérales destinées à la production de granulats tels que les moellons, pavés, pierres plates, graviers, gravillons et sables, ainsi que les produits utilisés pour l'amendement des terres agricoles locales, y compris les tourbières, mais à l'exception des phosphates »

D'après les sources, le kilo de ces substances est écoulé à 2500 ariary.