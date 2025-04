Tunisie: L'artisanat, un secteur à faire fructifier

En cette année 2025 où les perspectives d'une saison touristique prometteuse s'annoncent très bonnes, confirmant les chiffres positifs de la saison écoulée, les autorités compétentes mettent les bouchées doubles pour concrétiser lesdites promesses en valorisant et en boostant le secteur de l'artisanat qui va de pair avec le tourisme.

D'ailleurs, c'est le même département ministériel qui gère les deux volets, en l'occurrence le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, dans la mesure où les visiteurs dans notre pays s'intéressent, outre aux sites culturels, naturels, historiques et archéologiques, aux produits confectionnés par les artisans.

C'est ainsi que dans le cadre de la promotion et du marketing du patrimoine national et des produits artisanaux tunisiens, le Centre de promotion des exportations (Cepex) et le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées ont convenu de mettre en exergue ledit secteur à travers la commercialisation du patrimoine national et des produits artisanaux tunisiens à l'Expo 2025 d'Osaka, dans le Kansai, au Japon.

Cette participation à l'Expo, durant la période allant du 13 avril au 13 octobre 2025, a pour objectif essentiel la promotion et le rayonnement de l'image de la Tunisie en tant que destination économique, touristique et culturelle.

Rappelons que le secteur de l'artisanat constitue, effectivement, un puissant levier pour la dynamique socio-économique nationale dans la mesure où il emploie environ 350.000 personnes, soit un taux de 9,7 % de la population active, sans oublier une contribution substantielle aux exportations générant des entrées consistantes en devises fortes.

Il faut dire que le secteur est basé sur la variété et la diversification aussi bien des produits et de leur provenance, touchant pratiquement toutes les régions du pays, de Bizerte à Tataouine.

A titre d'exemple, Kairouan, avec ses célèbres tapis de différents types, est considéré comme le premier centre de fabrication artisanale du tapis qui a une renommée internationale, sachant qu'à lui seul, il assure l'emploi de plus de vingt mille personnes, dont une majorité de jeunes femmes.

Il en est de même pour la céramique et la poterie dans le gouvernorat de Nabeul et autres portes cloutées, fenêtres en fer forgé, outre le cuivre, les bijoux en or et argent, les mosaïques de l'époque romaine et exposées au musée du Bardo qui en possède la collection la plus riche au monde.

En résumé, l'artisanat constitue une richesse, certes patrimoniale d'ampleur, mais également une richesse économique que l'État social, sous la conduite du Président Kaïs Saïed, est déterminé à faire fructifier et à exploiter à bon escient pour améliorer les conditions de vie de toutes les catégories du peuple.