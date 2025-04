Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Pop Ice en concert à l'IFC

Pop Ice, un groupe constitué exclusivement de filles spécialisées dans la danse contemporaine, hip-hop et traditionnelle, se produira le 2 avril à l'Institut français du Congo (IFC) pour un concert solo. Ces filles au talent inédit esquisseront des pas de danse sous les rythmes congolais et d'ailleurs.

Le groupe Pop Ice a décidé, depuis 202, de faire de la danse une carrière professionnelle afin de vivre pleinement de sonr art. Il est l'un des groupes de danse féminins le plus en vue dans le paysage culturel congolais. Pétries de talents, les jeunes filles qui le composent se sont imposées dans un domaine à prédominance masculine.

Prévu sur le thème « Les femmes dans l'industrie de l'art au Congo », ce concert vise à lutter contre les inégalités et les discriminations à l'égard des femmes et jeunes filles dans l'industrie culturelle. L'objectif étant d'éveiller la sensibilité et les capacités artistiques des femmes en vue de leur autonomisation; de créer une dynamique autour de la danse ainsi que de connecter émotionnellement le public, en particulier les jeunes, à l'impact positif de l'art dans la vie quotidienne.

Les femmes, a déclaré Felsy Louze, membre du groupe, rencontrent de nombreux défis dans le domaine culturel et artistique. Les pratiques culturelles les empêchent d'exercer librement dans ce secteur et de gravir les échelons, sans oublier les préjugés et les stéréotypes dont elles sont victimes, en particulier lorsqu'elles ont décidé d'intégrer ce milieu.

Pour elle, les femmes jouent un rôle significatif dans la culture, malheureusement elles ont du mal à se faire respecter dans cet univers. L'un des objectifs de ce concert, a-t-elle poursuivi, est de contribuer au changement des mentalités en partageant avec le monde leurs créativités et leurs talents ; de briser les traditions, les stéréotypes et les rôles dans lesquels la société les confine.

Pour ce premier concert de l'année, le groupe Pop Ice promet de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire, un concert tout à fait différent qui restera gravé dans la mémoire des amoureux de la musique urbaine. Le groupe prestera avec plus de professionnalisme devant un public où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle vitaminé. Il marquera les esprits par son énergie, son enthousiasme et son envie de faire de ce show un instant à ne pas oublier. « Nous sommes non seulement prêtes, mais aussi très impatientes pour enflammer la salle de l'IFC », a renchéri Felsy Louze.

Le concert sera une expérience au cours de laquelle elles partageront des émotions brutes avec le public et, pour y parvenir, elles ont conçu un spectacle qui reflète leur univers artistique, avec des performances inédites, des arrangements exclusifs. Entre création, scénario, scénographie et répétition, chaque détail est pensé pour offrir une soirée mémorable.

« Au-delà de notre prestation solo, nous partagerons la scène avec d'autres artistes, tant chanteurs que danseurs et bien d'autres surprises à découvrir le jour-J. Bana Brazza, rendez-vous le 2 avril à l'IFC à partir de 17h. Venez nombreux car il y aura de l'originalité, de l'émotion et on va bien s'amuser. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater », a-t-elle lancé.

L'occasion est tout à fait indiquée pour le public qui sera présent à l'IFC de découvrir en live l'univers artistique de ce groupe qui est une fusion de la musique urbaine, de la rumba et du ndombolo. Une belle carte de visite qui reflète un talent sur lequel les mécènes et opérateurs culturels peuvent désormais compter, car Pop Ice ce sont des voix puissantes, ferventes qui ont le grain pour séduire le public.