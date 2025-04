Congo-Brazzaville: Slamouv 2025 - Brazzaville, l'épicentre vibrant de la poésie urbaine

Du 10 au 12 avril prochain, Brazzaville deviendra la capitale de la poésie contemporaine avec la quatrième édition du festival Slamouv. Organisé par l'association Slamourail et dirigé par la slameuse congolaise Mariusca Moukengue, cet événement s'affirme comme un carrefour culturel et artistique de premier plan en Afrique francophone.

Les éditions précédentes, notamment celle de 2023, ont marqué les esprits par leur créativité et leur impact. La diversité des performances et des ateliers interactifs a offert une immersion totale dans l'univers du slam. Des échanges enrichissants ont également souligné l'importance croissante du numérique dans l'expression artistique, consolidant Slamouv comme un modèle de diversité et de dynamisme.

L'édition 2025 ne dérogera pas à cette tradition d'excellence. Sur scène, une constellation de talents congolais brillera, avec des artistes comme Cardy Youelo, Aris Slam, Black Day Slam, Isopi Mpa, Jorath, Candide Slam, Jhon Brown, Totem Slam et Mo Nkoussou. Parmi eux Jessy B, lauréate du prix Découvertes RFI 2023, pourrait surprendre le public en explorant le slam ou en se produisant comme musicienne. À leurs côtés, des figures internationales telles que Marie-Thérèse et Jean Gardy du Canada, Lola Cloquell de France-Martinique, Bee Jo de Côte d'Ivoire et Oser Electra de la République démocratique du Congo ajouteront une touche cosmopolite et une profondeur universelle à cet événement exceptionnel.

Pour compléter cette programmation riche et variée, des ateliers gratuits se tiendront du 7 au 9 avril. Destinées aux amateurs comme aux professionnels, ces sessions offriront une opportunité unique de perfectionner son art et d'échanger avec des artistes chevronnés. Ces moments privilégiés témoignent de la volonté de Slamouv de devenir bien plus qu'un simple festival : un lieu de transmission, de dialogue et de partage.

Le thème « Les racines et les ailes » résonnera à travers chaque prestation, posant des questions sur la mémoire collective, l'innovation et l'ouverture au monde. Brazzaville deviendra ainsi le centre névralgique d'une poésie urbaine audacieuse, où chaque mot portera un souffle de transformation sociale et culturelle.

Slamouv 2025 promet d'être un rendez-vous mémorable, une célébration vibrante de la créativité et de la diversité humaine. Une fois de plus, le festival confirme sa place sur la scène culturelle internationale et rappelle que le slam est bien plus qu'un art : c'est une voix porteuse d'histoires et d'espoir.