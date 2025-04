Congo-Brazzaville: Théâtre - La pièce « Dom Juan » version congolaise sur scène ce week-end

Classique de la littérature française, la pièce « Dom Juan » de Molière débarque dans la capitale économique du Congo, où elle sera jouée ce 4 et 5 avril à l'hôtel Elais par des grands noms du théâtre ponténégrin et congolais, avec une adaptation et une mise en scène de David Bobée, directeur de Théâtre du Nord de France.

Le spectacle est proposé en partenariat avec Théâtre à la carte et l'Espace culturel Yaro, deux structures culturelles de la place. Après Hamlet qui a remporté un franc succès en 2019, le metteur en scène français David Bobée revient avec «Don Juan», un classique qu'il a revisité, comme il sait le faire, et adapté à la congolaise. Comédie en prose, la pièce relate l'histoire de Dom Juan, personnage principal, qui quitte sa femme Elvire, pour aller en aventure accompagné de son valet Sganarelle. Libertin et très séduisant, il cumule les conquêtes et est contraint de fuir dans la forêt.

Le résultat, c'est un «Dom Juan » comme on n'en a jamais vu, un « Don Juan » version congolaise époustouflant qui sera joué sur une scène impressionnante (8m de long, haute et spectaculaire) par des comédiens talentueux de la ville océane, notamment Arivin Isma, Pierre Claver Mabiala, Alexandra Guenin, Jules Mvouma, Mouz Ferregane, Marène Missengué, Nancy Siad Owoko, Tamane Goma, Laure Bandoki, Tony Mbal, Guy Narcisse Goma, Aimée Mavoungou, Prince Matindi Loemba et Paul Tchibassa.

Le rendez-vous qui promet d'être un événement théâtral exceptionnel fait déjà écho dans la ville océane. Mais comme aiment à le dire les Congolais : « Ko tala na miso eleki ko yoka na matoyi » (Voir de ses yeux vaut mieux qu'en entendre parler). « Dom Juan » version congolaise est une pièce à découvrir pour mieux l'apprécier avec les différents thèmes abordés et la savourer.