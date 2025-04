Congo-Brazzaville: Wela - Un programme de soutien aux entrepreneures africaines

Wela est une plateforme qui milite pour des politiques favorables à l'égalité, en collaborant avec des organisations locales et internationales pour promouvoir des changements politiques et sociaux en faveur des femmes. Le programme vise donc à créer des changements tangibles et durables, en soutenant les femmes dans leurs parcours professionnels et personnels, contribuant à la transformation positive des communautés et à la croissance économique de l'Afrique.

Cette année, le programme s'adresse aux femmes oeuvrant dans l'agriculture. Selon les organisateurs, l'agro-transformation est un levier puissant pour l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est essentielle pour transformer l'agriculture en Afrique afin de bâtir un avenir durable et inclusif. Wela réaffirme son engagement à défendre les droits des femmes et à promouvoir l'égalité des genres, en particulier dans le secteur agricole.

« A travers notre programme Wela Rise, nous accompagnons des femmes entrepreneures africaines pour qu'elles puissent optimiser leur production, accéder à de nombreux marchés et développer leur leadership. Nous sommes convaincus que leur succès contribue directement à l'autonomisation de toutes les femmes dans leurs communautés », indique le communiqué.

Entreprendre, affirment les organisateurs, ne s'improvise pas. Se former, c'est se donner les moyens de réussir. Les participants à la deuxième cohorte de Wela Rise bénéficieront d'un accompagnement sur mesure pendant huit mois pour booster leur production et intégrer les innovations dans l'agroalimentaire; accéder à de nombreux marchés, développer leur clientèle tout en renforçant leur leadership et leurs compétences en gestion d'entreprise, d'un coaching individuel et d'un mentorat de qualité. Wela Rise entend donc apporter une réelle transformation à toutes ces femmes engagées et déterminées à devenir des leaders inspirants, en leur transmettant des moyens nécessaires pour piloter leurs entreprises et projets en vue de bâtir une communauté dynamique.

Investir dans l'autonomisation économique des femmes ouvre la voie à l'égalité des sexes, à l'éradication de la pauvreté pour une croissance inclusive. Les femmes apportent d'énormes contributions à l'économie et des services au genre, notamment des sources de production, des marchés de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peuvent considérablement renforcer l'autonomisation économique des femmes pourvu que les gouvernements africains adoptent et mettent en oeuvre des plans, des législations, des politiques adéquates, des budgets et des mécanismes de justice qui pourront renforcer l'autonomisation économique des femmes.

Il s'agit, à travers ce programme, de mettre à la disposition des femmes des moyens conséquents pour qu'elles affrontent le quotidien souvent difficile à travers le continent, en leur donnant du soutien pour toute construction solide de l'identité féminine car les femmes sont des piliers de la société tout entière.

Initié par Women empowerment leadership et Agora, le programme Wela Rise s'inscrit dans le cadre de l'agenda des Nations unies à travers son programme « Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles » qui vise à éliminer les écarts entre les sexes, à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles, et assurer leur pleine participation dans tous les domaines de la société.

En Afrique, garantir l'accès des femmes à des ressources essentielles comme la terre pourrait améliorer significativement la sécurité alimentaire et réduire le taux de la dépendance alimentaire et de la pauvreté. « Nous sommes convaincus que l'investissement dans l'autonomisation des femmes est un investissement pour un avenir durable et prospère pour toute l'Afrique.

Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque femme a les moyens de réaliser son potentiel, de contribuer pleinement à l'économie et de transformer sa communauté », poursuit le communiqué des organisateurs.