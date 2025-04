Congo-Brazzaville: Notes de lecture - « Former l'adulte à la foi chrétienne aujourd'hui » de Barthélemy Bassoumba

L'essai de théologie pastorale publié par le prêtre catholique Barthélemy Bassoumba, originaire du Congo, revisite et enrichit la pensée du célèbre théologien français, Henri Bourgeois.

Beaucoup d'adultes se présentent aujourd'hui, sans moindre pincement au coeur, comme des chrétiens non-pratiquants. Certains agissent par ignorance de la doctrine chrétienne à cause d'un catéchisme peut-être mal assimilé ; d'autres, par contre, redeviennent comme des « païens » par leur superficialité.

L'essai théologique de Barthélémy Bassoumba, prêtre du diocèse de Kinkala, s'inscrit dans ce contexte, à la fois universel et local, pour permettre de relever un défi pastoral majeur en explorant les pistes de solution proposées ou déjà expérimentées par le prêtre et théologien français, Henri Bourgeois, de 1962 à 2001. Cette réflexion est, en effet, le fruit d'un processus pastoral. Elle part plus d'un constat de terrain que d'une simple érudition littéraire. Le constat est que beaucoup d'adultes demandent de recevoir le baptême.

L'auteur observe qu'«aujourd'hui les paroisses sont touchées par deux réalités que nous connaissons tous : la pénurie des prêtres et l'accès des laïcs à des responsabilités dans l'Eglise. (...) La formation d'adultes en responsabilité catéchuménale se présente aujourd'hui comme un enjeu fondamental pour l'accueil et l'accompagnement "des commençants et des recommençants" dans les paroisses» (Pages 7-8).

Barthélemy Bassoumba revisite l'approche théologique et pastorale d'Henri Bourgeois dans les trois premiers chapitres du livre, pour exhumer une vision catéchuménale qui s'inscrit dans les canevas actuels de l'Eglise. Le profil et la formation des animateurs et accompagnateurs des catéchisés sont revus au scalpel, pour une initiation à la foi propice au déploiement pastoral, au niveau diocésain et paroissial.

Dans le quatrième chapitre qui est aussi le dernier, l'essayiste contextualise sa réflexion par rapport aux réalités culturelles des diocèses du Congo, sa patrie et son champ de mission. « Nous espérons vivement qu'un travail pastoral de fond se réalisera chaque année dans les différents diocèses du Congo », écrit-il (Page 149).