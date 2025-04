Congo-Brazzaville: Festival Slamouv 2025 - TIC-tac, TIC-tac !

À jour J-6, l'excitation est à son comble du côté de l'organisation du festival Slamouv qui se déroulera du 10 au 13 avril, à Brazzaville. Prélude à ce festival international de poésie urbaine, une conférence de presse a été organisée le 3 avril à l'Institut français du Congo (IFC) afin de partager les spécificités de cette 4e édition.

Après trois éditions satisfaisantes et la toute dernière déployée dans trois villes, le festival Slamouv revient entièrement pour sa 4e édition à Brazzaville et promet de mettre la barre encore plus haute avec une programmation inédite et alléchante. Et c'est sur le thème « Pousser des racines et des ailes » que s'articulera l'ensemble des activités, à savoir conférences, spectacles et formation.

« Ce thème met en évidence la tradition et la modernité. Nous sommes dans un village planétaire et de moins en moins, les humains s'apprécient tels qu'ils sont. En allant vers les autres, il est important de garder ses sources. Donc, cette thématique-là est une invitation à se réapproprier nos origines, nos racines pour être compétitifs s'il faut le dire, ou simplement pouvoir apporter notre part d'individualité au monde », a expliqué Mariusca Moukengue, slameuse et directrice du Slamouv lors de la conférence de presse.

Entourée des slameurs québécois MC Joanis et Gabriel Samsom I, de la slameuse congolaise Black day slam et de Léa Chagnolleau-Latouche, chargée de programmation à l'IFC, Mariusca Moukengue a détaillé avec enthousiasme la programmation de la 4e édition du festival. Les ateliers Slamouv avec l'artiste canadienne Marie-Malice débuteront le 7 avril aux ateliers Sahm. Ouvert aux jeunes slameurs congolais et festivaliers, cet atelier se focalisera sur l'initiation au slam-poésie en partant de l'écriture simple.

En termes de rencontres professionnelles, Slamouv 2025 en comptera quatre sur diverses thématiques, à savoir « Artiste et communication » avec le journaliste culturel Wences Mouandzibi, « La création artistique et l'intelligence artificielle » avec l'opérateur culturel Jules Tchimbakala, « Doit-on couper nos racines pour pousser des ailes ? » avec l'écrivain et conseiller Emeraude Kouka, enfin « Comment trouver des programmations à l'international ? » avec la slameuse canadienne MC Joannis. Toutes ces conférences-débats se dérouleront à l'IFC et sont ouvertes gratuitement aux artistes, acteurs culturels et à la société civile.

Après l'avoir expérimenté de façon inédite l'an dernier à Pointe-Noire, le concert slam déambulatoire s'invite pour la toute première fois à Brazzaville lors de cette édition pour un show hors les murs.

Concernant les concerts en salle, ils s'étendront du 10 au 13 avril dans la salle Savorgnan de l'IFC et l'entrée est payante. Plusieurs slameurs locaux et internationaux sont à découvrir pour la toute première fois au Slamouv comme Mr Totem, Mak'houd, Candide Senso, Ari'slam, Jessy B, Black day slam et Mo Nkusu du Congo ; Bee Jo de la Côte d'Ivoire, Gabriel Samsom I, MC Joannis et Jean Gardy du Canada ; Lola de France ; Osée Elektra et Corneille Chabala de la République démocratique du Congo.

Cette année, certaines anciennes figures reviennent également. Il s'agit de Cardy Youelo, John Brown et Jorath du Congo ainsi que La voix de l'orphelin du Gabon. Outre le slam, la musique sera également au rendez-vous avec Lema, Djam Kiss, Latrix et Afara Tsena.

Notons que tous les préparatifs en marge du Slamouv 2025 sont quasi au point pour accueillir le grand public et faire vibrer Brazzaville au rythme du slam. Du côté des artistes, une seule envie : « être sur scène et donner le meilleur de soi », a confié Black day slam.