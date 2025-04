Congo-Brazzaville: Droits des femmes - L'Association Kaani assistance sensibilise à la condition de la femme

Le 21 mars dernier, dans les espaces de l'Institut français du Congo, l'Association Kaani assistance a mis en lumière les différents maux qui entravent l'épanouissement de la femme congolaise et leurs répercussions dans le développement social et économique de la vie collective.

Il est des causes qui nécessitent d'être prises à bras-le-corps, d'être constamment mises en lumière jusqu'à ce qu'elles suscitent l'intérêt des plus hautes autorités compétentes en la matière tant sur le plan national qu' international.

Les droits des femmes, en République du Congo, ont toujours suscité un grand émoi et un intérêt de la part de la population mais aussi des corps associatifs. Seulement, les rencontres circonstancielles aux allures de rendez-vous annuel sans répercussions sur la condition de la femme congolaise ni changement majeur de préconçus ni pratiques, le côté " célébration " voire " fête ", couplé à ce désir, cette revendication presque de porter le pagne en symbole féminin si ce n'est en quasi-symbole de lutte pour la cause des femmes, occultaient de fait les vraies questions, le vrai débat et les problématiques profondes auxquelles sont confrontées les femmes au Congo mais aussi dans le monde.

C'est dans ce contexte que l'Association Kaani assistance, engagée dans la promotion des droits de la femme, la protection de l'enfance et l'engagement communautaire, avec le soutien de l'Institut français du Congo, a relevé le défi de proposer au public congolais un forum axé sur le thème " Connaître ses droits: un enjeu pour la femme congolaise ".

Autour de trois activités-charnières, à savoir deux exposés, deux ateliers pratiques et une table ronde, des expertes juridiques, médicales et associatives ont mis en lumière les différents maux qui entravent le développement multidimensionnel de la femme congolaise et ses répercussions familiales, communautaires, sociales et économiques.

L'aspect psychologique est souvent ressorti dans chacune des interventions donnant à considérer un aspect non-négligeable des problématiques auxquelles sont confrontées les femmes. Le public a lui aussi abondé en témoignages et contributions tant personnels que professionnels.

Agrémenté par les vibrantes prestations artistiques de la chanteuse Oupta, icône de la musique congolaise, et de l'artiste Diaz aux textes fortement engagés, pour une première édition, le forum sur les droits des femmes organisé par l'Association Kaani assistance semble avoir en toute aisance et consistance, pris le lead de la cause des femmes au Congo, pour le bien de toutes.