Gabon: Présentielle 2025 - Oligui Nguema, Boungouere et Billie-By-Nze n'ont pas encore signé le Code de bonne conduite

Il y a quelques jours, l'Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale (IDEA International), les confessions religieuses et des organisations de la société civile Gabonaise ont invité les candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain à une cérémonie de signature du Code de bonne conduite dans le but d'avoir une période électorale apaisée. Parmi les absents, on compte Brice Clotaire Oligui Nguema, Alain-Claude Bilie-By-Nze et Alain Simplice Boungouere.

Alors que la campagne électorale a débuté le 29 mars dernier, à l'initiative de l'IDEA, un Code de bonne conduite pour les candidats à l'élection présidentielle du 12 Avril a été élaboré et soumis pour signature. Plusieurs jours plus tard, pas de signe de vie des candidats absents qui sont certainement absorbés par les activités de séduction de l'électorat. A l'heure actuelle, seuls les candidats Thierry Yvon Michel Ngoma, Axel Stophen Ibinga Ibinga, Chaning Zenaba Gninga, Stéphane Germain Iloko Boussengui et Joseph Lapensée Essingone ont signé cet engagement pour la paix, la transparence et l'inclusion.

A l'occasion de la cérémonie de signature, Monseigneur Ruffin Ngoubou, vicaire général de l'Archidiocèse de Libreville, représentant de l'Archevêque, indiquait que "ce moment marque une étape essentielle dans la consolidation de notre démocratie et dans la quête d'un processus électoral apaisé, inclusif et transparent. L'initiative que nous portons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts engagés pour assurer un climat politique serein, où la confrontation des idées prime sur les tensions et où le respect des principes démocratiques demeure notre boussole commune."

De même, il a insisté sur le fait que L'expérience internationale enseigne que la signature d'un Code de Conduite volontaire contribue fortement à l'apaisement du climat électoral. Elle permet de renforcer la confiance des citoyens dans le processus démocratique, tout en favorisant une compétition électorale où le respect mutuel et la dignité politique sont préservés.

Pour rappel, l'Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale (IDEA International) a démontré à travers diverses expériences en Gambie, au Liberia et au Ghana que ces engagements volontaires, lorsqu'ils sont respectés, permettent de prévenir les tensions et d'assurer un scrutin crédible et accepté par tous. Les initiateurs de ce code ont promis de tout mettre en oeuvre pour le faire signer aux trois (3) candidats restants.