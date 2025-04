Angola: Le PROPRIV crée près de deux mille emplois en cinq ans

Luanda — Le programme de privatisation (PROPRIV) a permis de maintenir environ 1.451 emplois et de créer 1.921 nouveaux emplois, résultat de la privatisation de 109 actifs de l'État angolais, de 2019 à ce jour.

Selon le président du Conseil d'Administration de l'Institut de gestion des actifs et des participations de l'État (IGAPE), Álvaro Fernão, ce programme, qui a jusqu'à présent totalisé 3.372 emplois, prévoit la privatisation d'un total de 163 actifs d'ici la fin de cette année.

S'adressant au Journal d'Economia & Finanças, le gestionnaire de l'IGAPE a déclaré que, pendant la période sous revue, il y a eu un montant global contractuel de 1,03 milliard de kwanzas, dont environ 37% représentent des prestations contractuellement reportés dans le temps, soit pour la valeur élevée des actifs ou pour la nature d'affaire avec un investissement élevé et une rentabilité à long terme.

Le responsable a également rappelé qu'entre 2019 et 2024, le PROPRIV a résulté à 43 privatisations d'actifs dans le secteur industriel, 16 dans l'agro-industrie, 14 dans les ressources minérales et pétrolières et 14 dans le tourisme, impactant plus de trois mille familles avec des emplois directs.

Selon le PCA, l'initiative des privatisations a généré des externalités positives dans ces secteurs, en plaçant une gamme de biens et produits "made in Angola" sur les marchés nationaux et internationaux.

Sur le marché des capitaux, a-t-il indiqué, il a été privatisé jusqu'à ce jour, des participations dans quatre entreprises de référence nationales, notamment la Banque Angolaise d'Investissement (BAI), la Banque Caixa Geral Angola (BCGA), l'ENSA et la BODIVA, qui ont permis l'entrée de plus de 4,5 mille nouveaux actionnaires, avec une capitalisation boursière de Kz 1,5 milliard.

Le gestionnaire a souligné que le rôle du PROPRIV dans la dynamisation du marché des capitaux rest très important, car les introductions en bourse des actifs du secteur financier inclus dans ce programme ont entraîné une augmentation de plus de 4,5 mille nouveaux abonnés à la BODIVA.

Álvaro Fernão a également ajouté qu'au cours de cette période, il a été nécessaire de restructurer certains contrats pour garantir l'adéquation aux situations particulières des entreprises, en conservant toujours comme condition la mise en service de l'actif dans un délai ne dépassant pas douze mois.

Par conséquent, il a considéré comme positif le performance du programme de privatisation, jusqu'à présent, pour être conforme à son objectif, en mettant l'accent sur l'insertion de nouveaux actifs au fil du temps, principalement résultant de la livraison volontaire de biens à l'État, dans le cadre du recouvrement d'actifs.

D'une manière générale, le PCA de l'IGAPE a souligné que les avantages du PROPRIV sont évidents, y compris une plus grande efficacité opérationnelle et une contribution fiscale plus importante des entreprises à l'État.