Madagascar: Antsiranana - De nouveaux ingénieurs sur le marché du travail

L'École Supérieure Polytechnique (ESP) d'Antsiranana a célébré la remise des diplômes de sa 41e promotion d'ingénieurs. Cet événement lance les festivités du cinquantenaire de l'établissement.

L'École Supérieure Polytechnique (ESP) de l'Université Nord d'Antsiranana (UNA) joue un rôle clé dans la formation d'ingénieurs compétents à Madagascar. Depuis sa création en 1976, elle prépare des professionnels capables de relever les défis technologiques et industriels dans des domaines essentiels tels que la mécanique, l'hydraulique, l'énergie, le transport, l'habitat, les services urbains, ainsi que les sciences et technologies de l'information et de la communication.

Fidèle à sa devise, « La polyvalence par excellence », l'ESP forme en cinq ans des ingénieurs qualifiés dans ces domaines. L'année prochaine marquera les cinquante ans de l'établissement. En prélude aux festivités, la cérémonie de sortie de la 41e promotion, regroupant cent trente-sept nouveaux ingénieurs sous la bannière « I-AVOTRA », a donné le coup d'envoi de la célébration. Lors de cet événement marquant, le président de l'UNA, Pr Briant Kall, a officiellement lancé les festivités du demi-siècle de l'école.

Dans son discours, il a souligné que ce jubilé d'or est une occasion unique de célébrer le parcours de l'ESP, de renforcer son rayonnement et de rassembler les anciens et actuels membres de la communauté universitaire.

Cette sortie de promotion a marqué une étape clé dans la carrière des diplômés. Grâce aux nombreux partenariats entre l'ESP, les entreprises et les institutions publiques, ces nouveaux ingénieurs bénéficient de nombreuses opportunités d'emploi et d'accompagnement vers le monde professionnel. Certains rejoignent des entreprises locales et internationales, tandis que d'autres se lancent dans l'entrepreneuriat ou la recherche.

L'ingénieur, garant de l'éthique

La cérémonie, tenue à l'amphithéâtre de l'ESP Antsiranana, s'est déroulée en présence d'autorités locales, de dignitaires, de la grande famille de l'UNA, de parents et de représentants d'entreprises partenaires, tous venus saluer la réussite de cette nouvelle promotion.

À cette occasion, Pr le Tefy Raharivololona, président régional de l'Ordre des Ingénieurs, a tenu à rappeler que la profession est réglementée par la loi. Seuls les ingénieurs inscrits au tableau de l'Ordre sont habilités à exercer. Avant la traditionnelle prestation de serment, elle a insisté sur l'importance de l'éthique et de la déontologie dans cette profession

« Un ingénieur ne se définit pas uniquement par ses connaissances, mais par ses actions et leur impact sur la société. Il ne s'agit pas seulement d'un diplôme ou d'un titre honorifique. Être ingénieur, c'est avant tout agir avec responsabilité. Il est non seulement un concepteur ou un bâtisseur, mais aussi un innovateur engagé pour le progrès et un acteur clé du développement durable », a-t-elle souligné.

Elle a également rappelé que dans un monde en mutation rapide, marqué par des défis technologiques, environnementaux et sociétaux, la responsabilité des ingénieurs est immense. Ils doivent être capables de résoudre des problèmes complexes, de concevoir des solutions innovantes et de bâtir un avenir durable avec ingéniosité et intégrité.

« Votre compétence technique seule ne suffira pas à vous distinguer. Ce qui fera de vous de véritables ingénieurs, c'est votre engagement envers l'éthique, votre esprit de collaboration et votre sens du devoir. Le serment que vous allez prononcer aujourd'hui n'est pas une simple formalité, mais un engagement solennel devant vos pairs, vos enseignants et votre nation », a-t-elle conclu.

En tout cas, cette prestation de serment a marqué un tournant décisif dans la vie professionnelle de ces jeunes diplômés. Après plusieurs années de travail, de rigueur et de persévérance, ils sont désormais prêts à intégrer la grande famille des ingénieurs et à contribuer activement au développement du pays.