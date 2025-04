Afrique: Rugby à VII - Cracovie sert à préparer la Coupe d'Afrique

En préparation de la HSBC Challenger 2025 de Cracovie, Pologne, les Makis de Madagascar de rugby entrent dans la dernière ligne droite de la préparation avec des séries de test-matchs.

À trois jours de leur départ pour rejoindre la Pologne afin de disputer, les 11 et 12 avril, la troisième étape de la qualification à la HSBC Challenger, les rugbymen des Makis de rugby à VII ont effectué des séries de test-matchs grandeur nature hier au stade Makis d'Andohatapenaka.

En affrontant les juniors qui préparent eux aussi le tournoi AROI, les protégés de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, dit Coach Razily, entraîneur des Makis, ont dominé facilement leurs jeunes adversaires, qui servent de sparring-partners.

Trois séries de test-matchs ont été jouées, avec les mêmes horaires que ceux auxquels les Makis joueront contre leurs adversaires en Pologne, à savoir le 11 avril, date à laquelle ils affrontent respectivement le Canada à partir de 12 h 06, le Portugal à 15 h 14 et le Japon à 19 h 06, heures malgaches.

Le coach Noé Mboazafy Rakotoarivelo a expliqué les raisons des tests effectués jeudi : « Nous utilisons ces tests comme une sorte de répétition générale pour détecter et corriger les failles et lacunes de nos joueurs par rapport à leurs prestations effectuées en Afrique du Sud. Nous avons constaté que beaucoup de joueurs ont encore commis trop de fautes qui auraient valu un carton jaune dans un match officiel. Nous avons relevé les fautes de chaque joueur et nous les avons signalées après les rencontres. »

Éviter les erreurs

Sur l'objectif d'atteindre le top 4 à Cracovie, Pologne, Antsoniandro Randrianorosoa, le directeur technique national de Malagasy rugby, a donné son avis : « Les points acquis en Afrique du Sud lors de la seconde étape doivent être additionnés avec les points acquis en Pologne. Madagascar totalise actuellement 14 points et se place à la septième place. Le Canada (1er) totalise 34 points, le Portugal (3e) 32 points et le Japon (6e) possède 20 points. Par rapport à ces adversaires, atteindre le top 4 est difficile.» Et lui de continuer :

« Ce déplacement à Cracovie sert aussi d'expérience en préparation de l'Africa Cup de rugby à VII qui aura lieu à Maurice. Nos joueurs ont plus de confiance maintenant. Nous avons conseillé au coach de retenir les jeunes joueurs en préparation de cette échéance à Maurice. »

Par rapport à l'effectif en Afrique du Sud au mois de mars, deux nouvelles têtes ont rejoint le groupe après le départ de deux joueurs (Heritiana Romeo Rakotoramena, Nofy Tiana Rakotonirina).

Jean Marc Raoelinirina, le capitaine des Makis, s'est exprimé sur les prochaines rencontres : « Nous avons notre chance, car nous connaissons maintenant le niveau de nos adversaires. Ce sera difficile, mais en tant qu'outsider, nous pourrons créer une surprise. »