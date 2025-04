Madagascar: Négociations - Le FMI lance sa deuxième mission de stabilisation

Le FMI a lancé le 2 avril sa mission de stabilisation à Madagascar pour soutenir des réformes économiques. Cela inclut la révision des tarifs de l'électricité et des finances publiques.

Le Fonds monétaire international (FMI) a entamé, le 2 avril, sa deuxième mission de stabilisation à Madagascar.

Cette mission, dirigée par Constant Lonkeng Ngouana, s'inscrit dans le cadre de la révision des programmes de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Son objectif est d'accompagner le pays dans la mise en oeuvre de réformes économiques, avec un accent particulier sur les secteurs de l'énergie et de l'environnement.

Dès son lancement, la mission du FMI a donné lieu à une rencontre entre Constant Lonkeng Ngouana et plusieurs hauts responsables malgaches : la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, les ministres de l'Énergie, Jean-Baptiste Olivier, et de l'Environnement, Max Fontaine, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, Aivo Andrianarivelo. Les discussions ont porté sur la gestion des finances publiques et les réformes nécessaires pour assurer la stabilité économique du pays.

Prochaines étapes

Un des enjeux majeurs de cette mission concerne la révision des tarifs de l'électricité appliqués par la Jirama, notamment pour les clients de la catégorie Optima Business. Selon le FMI, les tarifs

actuels ne couvrent pas les coûts de production en raison des dépenses élevées en carburant et des achats d'électricité à d'autres fournisseurs. Pour remédier à cette situation, le gouvernement malgache s'est engagé à augmenter progressivement les prix de l'électricité. Une première hausse de 16,5 % est prévue avant septembre 2025, suivie d'augmentations de 20 % en 2026 et de 16 % en 2027, afin d'atteindre une majoration totale de 50 % sur trois ans.

Cette mesure s'inscrit dans un plan gouvernemental plus vaste visant à assainir la gestion de la Jirama et à assurer la viabilité du secteur énergétique. Le FMI espère que ces réformes contribueront à la stabilité économique à long terme et à une meilleure gestion des finances publiques.

Les résultats de cette mission seront présentés lors d'une réunion à Washington prévue pour fin avril 2025. Le Conseil d'administration du FMI examinera alors les avancées du pays et décidera d'un éventuel décaissement de 77 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 101 millions de dollars, sous réserve du respect des engagements pris par Madagascar. La mission se poursuivra jusqu'au 14 avril, et la révision finale des programmes FEC et FRD est attendue pour le 30 mai.