Afrique de l'Est: Commission de l'Océan indien - Les enjeux du Sommet d'Antananarivo

Sur son site web, la COI explique le rôle et les enjeux d'un sommet. Celui qui se tiendra à Antananarivo, le 24 avril, sera l'occasion de faire un bilan des 40 ans d'existence de la COI et de dresser des perspectives.

Un rendez-vous clé pour la coopération régionale. Ces mots résument les explications sur le rôle et les enjeux du Ve Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI) qui se tiendra à Antananarivo, le 24 avril.

Comme il est indiqué sur le site web de l'organisation régionale, le Sommet des chefs d'État et de gouvernement est la plus haute instance de la COI. Il joue un rôle fondamental en définissant les grandes orientations de la coopération régionale. Le Sommet permet de définir des priorités communes et de coordonner les efforts pour y répondre ensemble. Il permet également de donner une impulsion politique aux projets régionaux et de renforcer la solidarité.

Le Sommet d'Antananarivo marquera, par ailleurs, un tournant dans l'histoire de la Commission puisqu'il coïncide avec son 40e anniversaire. Ce Ve Sommet sera ainsi «entre bilan et nouvelles perspectives», ajoute le texte sur le site web de l'organisation régionale. Les dirigeants des cinq États membres, à savoir les Comores, Madagascar, Maurice, la France par le biais de La Réunion, et les Seychelles, se réuniront pour fixer les priorités stratégiques de la coopération régionale.

Coopération renforcée

Le thème principal de cette édition, «Sécurité et souveraineté alimentaires pour le développement du marché de l'Indianocéanie», souligne un enjeu majeur pour la région. La forte dépendance aux importations et les effets du changement climatique sur l'agriculture et la pêche rendent impérative une coopération renforcée en matière de sécurité alimentaire. Les discussions seront nourries par les travaux de la Conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire qui s'est tenue en mars à Antananarivo.

L'objectif sera d'élaborer des stratégies communes pour accroître la résilience alimentaire et économique des populations.

Durant la Conférence ministérielle qui s'est tenue à Antananarivo en mars, a été acté le projet de mise en place d'un espace commun agricole de la Commission de l'océan Indien. Une initiative d'Edgard Razafindravahy, qui sera portée devant les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale, le 24 avril.