Congo-Brazzaville: Parution - « Réveille le génie qui sommeille en toi », un ouvrage inspirant pour la jeunesse

Publié aux éditions L'Harmattan par le député Bersol Exaucé Ngambili Ibam, Réveille le génie qui sommeille en toi se veut un catalyseur pour ceux qui pensent, à un moment donné de leur vie, que tout est fini et qu'aucune issue n'est possible.

L'ouvrage de 119 pages a été présenté au public récemment à Brazzaville en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Il est préfacé par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso. Dans son livre, Bersol Exaucé Ngambili Ibam s'adresse particulièrement à ceux qui se posent des questions sans réponses et qui sont tentés d'abandonner pour diverses raisons, parmi lesquelles l'absence de formation académique, le manque de diplôme universitaire, ou encore les origines sociales modestes.

A travers ce livre, le député de la deuxième circonscription électorale de Djiri, neuvième arrondissement de Brazzaville, montre comment découvrir et exploiter absolument son talent afin d'avoir un impact positif dans la société. En effet, Bersol Exaucé Ngambili Ibam présente treize principes pour réveiller le génie qui sommeille en chaque être humain. Il s'agit d'un livre inspirant qui appelle à l'action, à la prise de responsabilité et à la transformation personnelle.

« Ce livre est pour ceux qui veulent se libérer des chaînes de la médiocrité et passer à l'action. Il est pour ceux qui croient que chaque personne possède en elle une étincelle de grandeur. Quel que soit l'état de la vie actuelle, le génie en chaque individu attend patiemment d'exprimer ce que le coeur désire », souligne-t-il.

S'inscrivant dans une dynamique de développement personnel, cet ouvrage met aussi en avant la nécessité de dépasser les obstacles internes et externes qui freinent le succès. Il s'agit, entre autres, du manque de soi, de la peur de l'échec ou encore des mauvaises influences sociales. D'où la nécessité d'oser rêver grand, de se fixer des objectifs précis et de persévérer pour les atteindre.

Le préfacier a rappelé, lors de la cérémonie de présentation et de dédicace, l'importance de cet ouvrage qui constitue une véritable leçon de vie pour tous. Selon Denis Christel Sassou N'Guesso, il est essentiel « de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en ses rêves et en ses capacités, et de ne jamais permettre à quiconque de décourager les ambitions que l'on nourrit dans la vie. »

L'écrivain et critique littéraire, Sauve Gérard Malanda, de son côté, a indiqué que ce livre s'inscrivait dans une démarche de développement personnel, visant à mieux comprendre et contrôler ses émotions, à renforcer ses compétences et à exploiter son potentiel afin d'améliorer son bien-être personnel et d'établir les relations de qualité avec son environnement.

Au total 3 675 exemplaires ont été vendus lors de la cérémonie de présentation de ce livre. La majorité des ouvrages a été achetée par des personnalités qui les revendront à un prix symbolique de 2 000 FCFA pour les étudiants et 1 000 FCFA pour les élèves. Le but étant de permettre aux apprenants d'accéder au contenu de ce livre, vendu à 10 000 FCFA en version originale.

Notons que Réveille le génie qui sommeille en toi est le deuxième ouvrage du membre du bureau politique du Parti congolais du travail, rapporteur de la Commission affaires juridiques, administratives, de la décentralisation et du contrôle de l'exécution des lois de l'Assemblée nationale, également ancien président du Conseil national de la jeunesse du Congo. Son premier livre étant Denis Sassou N'Guesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle, publié en 2021 chez L'Harmattan et préfacée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.