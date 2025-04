Gabon: Sensibilisation et mobilisation au coeur des activités politiques de Rodrigue Bokoko pour élire Brice Clotaire Oligui Nguema

Rodrigue Bokoko, Directeur de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, à Mounana et environs, a reçu tour à tour, les communautés religieuses, les responsables des différents points focaux dans la commune et le département, les confessions religieuses, les chefs de quartier, les chefs de village, le comité d'organisation de la marche du 28 Avril 2025 à Mounana, les chefs de Regroupement et le chef de Canton.

L'objectif de cette rencontre avec les différentes composantes s'inscrit dans l'optique, non seulement de la sensibilisation et la mobilisation, mais surtout préparer l'arrivée du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à Moanda, le 6 avril prochain pour son meeting.

L'heure est à la mobilisation et à la sensibilisation depuis l'ouverture officielle de la campagne présidentielle. Ils ont répondu massivement à l'invitation de Rodrigue Bokoko, Directeur de campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le QG de campagne, sis au quartier Omoï, a refusé du monde.

Les communautés religieuses, les responsables des différents points focaux dans la commune et le département, les confessions religieuses, les chefs de quartier, les chefs de village, le comité d'organisation de la marche du 28 Avril 2025 à Mounana, les chefs de Regroupement et le chef de Canton ont été mobilisés et sensibilisés pour mener à bien, la campagne présidentielle, afin que tout se passe dans la quiétude et le respect du jeu démocratique.

Aussi, était-il question pour le Directeur de campagne, Rodrigue Bokoko, de rappeler à toutes fins utiles, que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sera à Moanda, le dimanche 06 Avril 2025 à Moanda. Il appelle à la mobilisation des filles et fils de Mounana et environs, pour un accueil chaleureux du Président à son arrivée.

La campagne s'ouvre à Mounana ce vendredi 04 avril 2025 à partir de 14 heures, précisément au lieu dit, Gare routière. Cette rencontre populaire va tourner autour de la mobilisation, sensibilisation pour voter et élire le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema au premier tour, au soir du 12 avril 2025.