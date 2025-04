Tunisie: USBG - Optimisme mesuré

Les coéquipiers du portier Noureddine Farhati sont dans une bonne position au classement pour être confiants. Mais rien n'est encore joué.

Après le nul contre l'Espérance à Radès, la victoire sur le CAB à Ben Guerdane et les trois points gagnés sur le tapis aux dépens de l'ASS (même si ce verdict n'est pas encore définitif), peut-on dire que l'USBG a fait un grand pas pour le maintien ? Mathématiquement, pas encore mais logiquement oui. Avec 4 longueurs d'avance sur l'ASS, EGSG et 5 sur l'UST, avec trois matches à domicile sur les cinq restants (ASG, ESZ et EGSG) contre deux déplacements pour affronter l'ESS et la JSO, les chances de maintien sont devenues réelles et considérables.

L'entraîneur des « Jaune et Noir » Jamel Kcharem a toutes les raisons d'être aux anges. « On est tout près du but, à un ou deux matches près pour se sentir à l'abri, déclare-t-il. Certes, mathématiquement, on aurait intérêt à être beaucoup plus mesurés en attendant la confirmation de nos trois points contre l'ASS en appel, mais ce vent favorable en notre faveur ne peut pas nous "trahir" en fin de parcours avec trois matches devant notre public qui est revenu en force nous soutenir. Encore 9 points pour nous tirer d'affaire.

La confiance, c'est très important pour ce dernier virage du championnat ».

Le CAB de nouveau

Le tirage au sort a mis ces mêmes Cabistes battus par les Benguerdanais lors de la 25e journée pour le match des seizièmes de finale du samedi 5 mars.

« C'est un adversaire de qualité pour plus de rodage pour les cinq dures empoignades des mois d'avril et de mai», renchérit le coach des «Jaune et Noir». On cherchera la qualification pour aller le plus loin possible dans cette épreuve de Coupe de Tunisie, ça c'est sûr. Mais on jouera en toute décontraction, sans trop de pression. Mes joueurs, avec le vent en poupe, ont tous les atouts pour obtenir ce passage en huitièmes avec la manière malgré la même ambition qui habite les Bizertins eux aussi avantagés par leur grimpée fracassante au classement général et pratiquement assurés plus que nous du maintien.

Ce sera un match ouvert entre deux équipes qui traversent une bonne période. Une qualification nous donnerait des ailes pour bien négocier les rencontres à venir. Ce sera déterminant pour notre moral et pour notre mental ».

Un optimisme qui semble toutefois assez prématuré car, dans l'hypothèse où les trois points obtenus contre l'ASS seraient retirés par une décision de la Commission nationale d'appel, c'est le retour à la case départ avec des chances égales pour les équipes du bas du tableau dans leur lutte pour échapper au purgatoire.