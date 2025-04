Madagascar: Le nouvel EP de Joanne Radao rend hommage à sa grand-mère

L'auteure-compositrice et interprète franco-malgache Joanne Rina Radaoarisoa, dite Joanne Radao, dévoile aujourd'hui son deuxième Extended Play (EP), intitulé Jélinne. Artiste aux multiples casquettes, elle signe un opus intime et puissant, véritable ode à la transmission, au métissage et à l'amour des siens.

Plus qu'un simple titre, Jélinne porte en lui une profonde charge émotionnelle: il s'agit du prénom de sa grand-mère, qui l'a en partie élevée et dont elle perpétue aujourd'hui la mémoire à travers la musique. « De Jélinne à Joanne, le 'J' majuscule incarne cette passerelle du métissage », explique l'artiste. Un an après son départ, Joanne Radao transforme sa nostalgie en une nouvelle énergie créatrice.

« Cet EP est un hommage vibrant à ceux qui me sont chers. C'est une reconnaissance viscérale, un opus où mon coeur et mes tripes s'expriment sans détour », confie-t-elle.

Après Fety, son premier EP sorti en 2023, qui explorait les sonorités festives et colorées de Madagascar, Jélinne se veut plus introspectif, ancré dans une poésie musicale hybride et cosmopolite. Fidèle à son univers, Joanne Radao réinvente une pop aux influences malgaches, tissée de rythmes organiques et d'harmonies vibrantes.