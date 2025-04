Afrique: Classement FIFA - Madagascar gagne une place

La Fifa a actualisé, hier, son classement mondial. Madagascar se situe désormais à la 115e place. L'Argentine reste la nation la mieux classée, tandis que le Maroc conserve son statut de leader sur le continent africain.

L'hémorragie est stoppée. Madagascar gagne une place après ses deux dernières rencontres officielles dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Barea ont récemment enregistré une victoire contre les Fauves centrafricains (4-1), le 19 mars au Maroc, lors de la cinquième journée. Les protégés du nouveau sélectionneur franco-portugais, Corentin Da Silva Martins, ont ensuite subi une lourde défaite (0-3) face aux Black Stars du Ghana, le 24 mars, également au Maroc, lors de la sixième journée.

Ces résultats permettent à la Grande Île de progresser d'un rang, passant de la 116e à la 115e place mondiale. Sur le plan continental, Madagascar recule en revanche de quatre positions, glissant de la 25e à la 29e place. Les Comores, qui évoluent dans le même groupe que Madagascar dans ces éliminatoires, demeurent la nation la mieux classée de la région océan Indien. Les Coelacanthes chutent toutefois de deux places et se retrouvent 103e au classement Fifa, et 23e en Afrique. Deux autres îles de la région, Maurice et les Seychelles, occupent respectivement les 179e et 201e positions mondiales.

Leader

Le Mali est la nation la mieux classée du groupe I, auquel appartient Madagascar. Les Aigles reculent de deux rangs, à la 53e place mondiale, et figurent en huitième position sur le continent africain. Après six journées, le Mali occupe la quatrième place du groupe avec 9 points (+4). Le Ghana, en tête (15 points, +10), grimpe au 76e rang mondial et se classe 14e en Afrique. Madagascar et les Comores suivent, respectivement troisièmes (10 points, +3) et quatrièmes. En bas de tableau, la République centrafricaine conserve la 135e place, tandis que le Tchad reste 177e.

Le top 5 africain reste inchangé. Le Maroc conserve la tête du classement continental et se classe 12e mondial, devant le Sénégal (19e), l'Égypte (32e), l'Algérie (36e) et le Nigeria (41e).

Un léger mouvement est observé dans le top 10 mondial. L'Argentine demeure solidement installée à la première place. L'Espagne devance désormais la France, reléguée au troisième rang. L'Angleterre et le Brésil complètent le top 5. Les Pays-Bas gagnent une place et se hissent au sixième rang, devant le Portugal, qui recule. La Belgique, l'Italie et l'Allemagne complètent le classement des dix meilleures nations mondiales.