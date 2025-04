Cameroun: Fichier électoral - Elecam rassure, dénonce la désinformation, le contraire est démontré sur le terrain

Elections Cameroon (ELECAM) a publié un communiqué le 3 avril 2025 pour rassurer l'opinion publique nationale et internationale quant à la transparence et à la fiabilité du fichier électoral.

Pendant ce temps, des Camerounais dénoncent des doublons sur les listes publiées, sans oublier des personnes décédées depuis des années et qui sont bel et bien inscrites et figurent dans les fichiers Elecam.

Le Directeur Général d'ELECAM, Erik Essousse, a notamment annoncé dans son communiqué que la liste électorale sera publiée en ligne, afin de permettre à tous les citoyens de vérifier leur inscription et de s'assurer de l'exactitude des informations les concernant.

"Un exercice salutaire d'autant plus que du commun des mortels et selon la loi, il faudrait que cette publication soit nationale afin de voir qui est est inscrit plusieurs fois ou non, car, dans la région du Sud, l'on retrouve des memes noms 5 à 6 fois sur ces listes. Idem pour la région du centre et du Sud Ouest" nous confie Joseph Amanya, leader du Parti Camerounais pour le Progrès et le Developpement.

Elecam pour sa part dans son communiqué, dénonce des "tentatives de manipulation et appelle les citoyens à ne se fier qu'aux canaux officiels pour toute information relative aux opérations électorales en cours."

Pendant ce temps, certains citoyens inscrits doublement présentent leurs cartes d'électeurs sur les réseaux sociaux.

C'est ici le cas de Elemva Mbilli N. Inscrite à la fois à Yaoundé (Obili) et qui se retrouve avec un autre nom Mbili avec un seul "L" à Oyack Mbamayo et Mbylli Elemva (Mbylli) avec "Y" au quartier new Town, toujours à Mbalmayo. Elle n'a pas hésité de poster des inconhérences sur la toile.

Des cas similaires sont nombreux et non connus. C'est pour cela que Elecam devrait publier la liste nationale des inscrits sur les listes électorales afin que le peuple soit avisé, conclut-elle

" ELECAM rassure les citoyens en rappelant que la gestion du fichier électoral suit un processus rigoureux, sécurisé et transparent, conforme à la législation en vigueur" , précise le communiqué.

Cependant, comment dire qu'un processus est "securisé et transparent" quand cette institution refuse de publier le fichier national? S'interroge Hervé Mukete, du Parti Pour le Progrès du Cameroun.

Pourquoi insister sur la publication de la liste électorale nationale ?

Contrairement à ce que prétend M. Erik Essousse, Directeur Général des Elections, le fait qu'un nom figure sur une liste affichée à l'antenne de la commune de Douala 5 ne signifie pas que ce nom figurera avec certitude sur la liste électorale nationale. Pourtant, celle-ci est considérée par le Code Électoral comme la seule liste ayant un caractère définitif.

La dissimulation de la liste électorale nationale par le Directeur Général des Elections a plusieurs conséquences. Celle qui est mise en exergue ici est celle d'empêcher toute visibilité sur l'évolution du nombre des camerounais effectivement inscrits. En d'autres termes, la dispersion de la liste électorale nationale en listes électorales par antenne communale rend difficile voire impossible le contrôle ou la prise en main de cette liste par les partis politique ou par un simple électeur.

Un nom peut apparaître plusieurs fois. La meilleure façon de détecter cette fraude est d'avoir une vue d'ensemble du fichier électoral. Mais la question démeure : ELECAM va-t-il publier la liste électorale nationale telle que le suggère le MRC de Maurice Kamto depuis quelques semaines ? Just Wait and see !