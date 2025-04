Madagascar: Les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron au pays

Selon nos informations, Emmanuel Macron devrait atterrir dans la matinée du 23 avril à Madagascar. Il participera au 5e sommet de la Commission de l'océan indien prévu à Antananarivo, la capitale malgache, le 24 avril. Le thème de ce sommet sera consacré à la sécurité alimentaire dans une région confrontée à la faim et encore largement dépendante des importations.

Aux côtés des autres pays membres de l'organisation - les Seychelles, l'île Maurice, les Comores, Madagascar - Emmanuel Macron représentera la France au titre de la Réunion. En marge de ce grand rendez-vous régional, d'autres dossiers clefs de la relation franco-malgache doivent être abordés. Ce déplacement prévu les 23 et 24 avril sera d'ailleurs la première visite d'État d'Emmanuel Macron sur la Grande Ile.

Avec sa présence, Emmanuel Macron souhaite conforter l'engagement de la France dans une zone devenue le centre d'enjeux stratégiques ces derniers mois. L'apparition de tensions en mer Rouge a placé l'Océan Indien, via le Canal du Mozambique, au coeur du trafic maritime mondial. Et ses fonds marins, riches en ressources minières encore inexploitées, en fond un espace convoité.

Différends autour des îles Éparses

Mais la place de la France est contestée dans la région à travers plusieurs conflits territoriaux. Paris contrôle les îles Eparses réclamées par Madagascar depuis 1973. Ces cinq îlots de terre quasi inhabités sont le point sensible de la relation franco-malgache. Elles permettent notamment à la France de conserver le deuxième espace maritime mondial derrière les États-Unis.

Si Antananarivo demande la rétrocession de ces îles, la France n'a jusqu'alors laissé envisager qu'une possible coopération sur le plan scientifique. Deux postures a priori irréconciliables dont les deux parties avaient commencé à discuter lors d'une commission mixte dédiée en novembre 2019.

Depuis cette première et unique tentative de dialogue, le dossier est resté au point mort, en partie freiné par la pandémie de Covid-19 et au fil de son premier mandat, le sujet a été relégué au second plan par le président malgache Andry Rajeolina. Il avait pourtant promis aux premières heures de son élection de faire bouger les lignes.

Restitution

Un autre dossier plus constructif sera au coeur de la visite d'Emmanuel Macron car Paris s'apprête à restituer le crâne du roi Toera, un souverain malgache Sakalava tué lors de la conquête coloniale du pays il y a plus d'un siècle. La relique, réclamée par Madagascar depuis plus de vingt ans, était jusqu'alors conservée au musée de l'Homme à Paris.

Avec le retour de ce crâne sacré, Madagascar devient le premier exemple d'application de la loi française votée fin 2023 défiée à faciliter le rapatriement des restes humains gardées dans les collections publiques.