Angola: CIVICOP est l'un des plus grands gains des 23 ans de paix au pays

Lubango — Le président de l'Église synodale évangélique d'Angola (IESA), le pasteur Dinis Marcolino Eurico, a souligné aujourd'hui, jeudi, la création de la Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) comme l'un des plus grands gains des 23 ans de paix en Angola.

Pour le chef de la deuxième plus grande église évangélique d'Angola, après l'IECA, CIVICOP promeut une société inclusive et plus réconciliée.

Il s'agit d'un organisme qui a été créé en 2019, sous la direction du Président de la République, João Lourenço, en vue d'élaborer un plan général d'hommage aux victimes des conflits politiques survenus en Angola, entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, dans le cadre des 23 ans de Paix et Réconciliation Nationale (4 avril), le Révérend Dinis Eurico a souligné que l'initiative "a été une étape importante vers la guérison des blessures du passé et la promotion de la consolidation et de la paix dans le pays".

Dinis Eurico a souligné que dans le contexte de la réconciliation nationale, « l'acte d'enterrer dignement un être cher a une grande valeur pour la famille, tant sur le plan émotionnel que social et spirituel, car il donne dignité et respect ».

Pour le pasteur, il s'agit d'une politique qui aide à mettre en oeuvre le processus de deuil et d'acceptation de la perte, de préservation de la mémoire, de justice, de réparation historique et pour les victimes des conflits politiques, « c'est une étape essentielle pour restaurer la dignité et promouvoir la paix ».

Il a salué le président João Lourenço pour "le courage et l'engagement de l'État, avec justice, vérité et unité nationale", alors que la guerre a apporté des chagrins, divisé les familles à cause des options politiques, mais l'Église a travaillé et travaille pour la paix, pour la réconciliation sans considérer l'option politique.

"Je remercie Dieu et le président Lourenço qui est venu publiquement s'excuser et créer cette le CIVICOP, un mouvement de réconciliation très important, parce que la guerre a causé beaucoup de souffrances aux gens, des familles divisées simplement parce que l'une est du FNLA, l'autre de l'UNITA ou du MPLA, c'était très fort", a déclaré le pasteur.

Le plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques prévoit, entre autres, la délivrance d'actes de décès et la construction d'un mémorial unique pour toutes les victimes des conflits survenus en Angola.

La Journée de la paix en Angola est célébrée le 4 avril, marquant la signature du mémorandum d'entente en 2002, qui a mis fin à des décennies de conflits armés internes.

Cette journée est une célébration de la paix et de la réconciliation entre le MPLA et l'UNITA, les principaux partis du pays, la date a été établie comme fête nationale et constitue une référence historique importante dans la lutte du peuple angolais pour la dignité et la construction d'une société prospère.

L'église IECA, en plus de l'Angola, est présente dans 14 autres pays.